Bei Stromtrassen im Kreis Peine Erdverkabelung überprüfen

Kreis Peine

Das Peiner Kreisgebiet ist aktuell und in den kommenden Jahren von mehreren überregionalen Stromleitungs-Bauvorhaben betroffen, die vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet geplant werden. Im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht derzeit eine 380-Kilovolt-Industrieleitung zur Versorgung von Industriestandorten in Salzgitter. Das Planfeststellungsverfahren wird gerade vorbereitet, bis 2025 soll sie fertiggestellt sein. In einer Sondersitzung des Kreis-Ausschusses für Umwelt- und Verbraucherschutz am Montagabend haben Vertreter von Tennet einen Sachstand zu den Planungen gegeben. Im Anschluss hat der Ausschuss empfohlen, neben dem Bau von Freileitungen auch die Erdverkabelung zu prüfen.

Zusätzliche Übertragungskapazitäten für erneuerbaren Strom

Vor dem Hintergrund der Energiewende soll die neue Industrieleitung für die Werksstandorte des Stahlkonzerns Salzgitter AG und für den Autokonzern Volkswagen zusätzliche Übertragungskapazitäten für erneuerbaren Strom bereit stellen, damit der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. Der Stromverbrauch der Salzgitter AG zu Produktion von grünem Stahl liege bei 1200 Megawatt pro Jahr, erklärte Matthias Wantia von Tennet. „Das entspricht dem Bedarf der Region Hannover, inklusive Industrie“, verdeutlichte er die Größenordnung.

Dass die Industrieleitung mit grünem Strom für die Großunternehmen kommen muss, um Arbeitsplätze zu sichern, und zu entwickeln, war unstrittig im Ausschuss. Die entscheidende Frage war, wie dies möglichst ohne deutliche Beeinträchtigung von Natur, Landschaft, Landwirtschaft und Wohnbevölkerung zu schaffen ist. Zurzeit hat der Gesetzgeber im Zuge des Netzausbaus Pilotprojekte definiert, in denen Teilabschnitte unter bestimmten Voraussetzungen erdverkabelt werden können. Die SPD hatte beantragt, für die Errichtung von Höchstspannungstrassen Erdverkabelung zu fordern. Dies würde für eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen und könnten sich neue Varianten für mögliche Trassenverläufe ergeben.

Erdverkabelung prüfen

Die Fokussierung auf Erdverkabelung ging vielen Ausschussmitgliedern zu weit. Sowohl Freileitungen als auch Erdkabel stellen massive Eingriffe in die Umwelt dar. Sie beeinträchtigen die Schutzgüter Landschaftsbild auf der einen und Boden auf der anderen Seite. Hier müsse abgewogen werden. Auf Vorschlag der Ausschussvorsitzenden Silke Weyberg (CDU) wurde der Antrag so formuliert, dass bei entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen im Verlauf des Verfahrens über bisherige Entscheidungskriterien hinaus, die Erdverkabelung geprüft werden soll. Der Landkreis Peine soll eine solche rechtliche Änderung anstreben. Die Ausschussmitglieder stimmten bei einer Enthaltung dafür.

Planungsbegleitendes Forum

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist das Angebot der Tennet-Vertreter ein planungsbegleitendes Forum einzurichten. Neben Ausschussmitgliedern und Kreisverwaltung sollen auch die Bürgermeister der betroffenen Kommunen in dem Gremium vertreten sein. Die Auftaktsitzung könnte im Spätsommer oder Anfang Herbst stattfinden. Dort können Bedenken, Anregungen und Wünsche frühzeitig auf den Tisch kommen.

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Großraum Braunschweig wird am Donnerstag, 15. Juli, über eine Resolution zur Erdverkabelung beschließen.

Von Jan Tiemann