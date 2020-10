Bei Streit: Peinerin (45) sticht Partner Küchenmesser in den Bauch

Peine

Er wollte, dass sie auszieht – dann kam es zu einem Streit mit fatalen Ausgang. Einer 45 Jahre alten Frau wird vorgeworfen, ihrem Lebensgefährten in dessen Haus im Ortsteil Vöhrum mit einem Küchenmesser einen Stich in den Bauchraum versetzt zu haben. Jetzt muss sie sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

Zwischen der alkoholisierten Angeklagten und dem Mann soll es zuvor bereits mehrfach zum Streit gekommen sein. Am 8. Mai habe der Mann seine Partnerin schließlich gegen 21.10 Uhr zum Auszug aus seinem Haus aufgefordert und sei in sein Arbeitszimmer gegangen, wohin ihm die Frau folgte. Dort soll sie ihn dann gefragt haben, ob es sich sicher sei.

Mit Küchenmesser zugestochen

Der Mann habe dies bejaht und wollte dem Bericht nach das Zimmer im Vorbeigehen an der Frau verlassen. Dabei habe diese ein bis dahin verdeckt gehaltenes Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge gezückt und es ihm tief in den unteren Bauchraum gerammt. Die 45-Jährige soll dabei tödliche Verletzungen in Kauf genommen haben.

Der Mann erlitt schwere innere Verletzungen am Darm und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Die Frau soll nach dem Vorfall versucht haben, einen Krankenwagen zu rufen. Derzeit befindet sie sich Untersuchungshaft.

Der öffentliche Prozess am Landgericht Hildesheim beginnt bereits an diesem Mittwoch, 28. Oktober, um 9 Uhr im Saal 134. Weitere Verhandlungstermine sind für 5. und 6. November angesetzt.

Von Michael Lieb