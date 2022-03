Behandlungsmethode etabliert: Peiner Klinikum setzt auf die Mikro-Fräse

Peine

Die Schaufenster-Krankheit – was zunächst etwas flapsig klingt, kann auch betroffene Peiner sehr leiden lassen. Sie haben krampfartige Bein-Schmerzen beim Gehen, sie bleiben deshalb häufig stehen, zum Beispiel vor Schaufenstern. Hauptgrund für die Schmerzen ist eine Verengung oder ein Verschluss von Arterien. Das Peiner Klinikum vermeldet nun, dass es hier eine moderne Behandlungsmethode etabliert hat, damit das Blut wieder besser fließen kann und die Schmerzen weichen. Eine Mikro-Fräse wird eingesetzt.

Männer viermal häufiger betroffen als Frauen

So amüsant der Name auch klingt, mit der Schaufenster-Krankheit ist nicht zu spaßen. „Im fortgeschrittenen Stadium drohen sogar offene Beine und schlimmstenfalls der Verlust der Gliedmaßen“, sagt Przemyslaw Kolka, Chefarzt der Klinik für operative und endovaskuläre Gefäßchirurgie, am Peiner Krankenhaus.

Die Mikro-Fräse wird durch eine kleine Punktionsstelle eingeführt

Przemyslaw Kolka Quelle: privat

Betroffen seien etwa drei bis zehn Prozent der Allgemeinbevölkerung, etwa 15 bis 20 Prozent der über 70-Jährigen würden an der Schaufensterkrankheit leiden, wobei Männer viermal häufiger betroffen seien als Frauen. In den Arterien der Patienten haben sich Fett- und Kalkbestandteile abgelagert, es komme zur Bildung von sogenannten Plaques, welche die Gefäße verengen oder sogar verschließen. Doch zur Behandlung gibt es inzwischen nicht nur eine offene Bypassoperation und eine Ballonaufdehnung mit Stent-Implantation, sondern auch eine schonende, minimalinvasive, kathetergestützte operative Technik: Die Rotationsatherektomie. „Bei dieser Methode werden die Kalkablagerungen in den Gefäßen mit einem rotierenden Fräskopf-Katheter gefräst, pulverisiert und abgesaugt. Der Kopf rotiert dabei mit etwa 70.000 Umdrehungen pro Minute“, erläutert Kolka. Häufig werde ein medikamentenbeschichteter Ballon eingesetzt, um zu verhindern, dass es erneut zu Ablagerungen kommt.

Der Eingriff erfolge unter örtlicher Betäubung der Leistengegend. Die kleine Punktionsstelle werde mittels Verschlusssystem abgedichtet, was den Vorteil habe, dass der Patient schon innerhalb von ein paar Stunden mobilisiert werden kann. In der Regel erfolge die Entlassung bereits am dritten Tag und die Behandlungskosten würden vollständig von der Krankenkasse übernommen.

