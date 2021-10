Die Materialknappheit und weltweite Lieferengpässe haben dafür gesorgt, dass 70 Prozent der regionalen Handwerksbetriebe in Verzug geraten sind. Noch mehr geben an, dass die Häuserfertigstellungen für 2021 gefährdet seien. Wer ein Haus baut, muss also nicht nur länger warten, sondern wohl auch tiefer in die Tasche greifen.