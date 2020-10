Kreis Peine

Im Peiner Kreis sorgen mehrere Sperrungen für Verkehrsbehinderungen. Zuständig für die Bauarbeiten ist die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Sie nennt die jeweiligen Umleitungen. Grundsätzlich sind witterungsbedingte Verzögerungen der Bauarbeiten möglich. Alle betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Ortsdurchfahrt von Sophiental voll gesperrt

Ab sofort voll gesperrt ist die Ortsdurchfahrt von Sophiental (L 321). Hier wird in den Kurvenbereichen die Fahrbahndecke erneuert. Die zuständige Landesbehörde teilt mit, dass die Bauarbeiten voraussichtlich bis 25. Oktober andauern. Bis dahin wird der Durchgangsverkehr ab Wendeburg über Rüper, Meerdorf und Woltorf umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Die Kosten für die Baumaßnahme von rund 130 000 Euro übernimmt das Land Niedersachsen.

Mühlenkreisel erneut gesperrt

Nach den Umbauarbeiten im Sommer, ist der Mühlenkreisel in Stederdorf erneut gesperrt. Durch die ausführende Baufirma werden hier Gewährleistungsarbeiten durchgeführt. Wie bereits berichtet, hatten sich viele Peiner über den frisch sanierten Zustand der Kreisel-Fahrbahn beschwert. Von einer „Holperfahrt“ durch den Mühlenkreisel war die Rede.

Hier eine Karte mit allen aktuellen Sperrungen:

Aus diesem Grund fräst man die obere Asphaltdecke nochmals heraus, damit eine neue Gussasphalt-Schicht aufgegossen werden kann. Zudem werden die Anschlüsse zu den zulaufenden Straße angepasst. Voraussichtlich bis 23. Oktober halten die Bauarbeiten an. Aus Richtung Peine kommend erfolgt die Umleitung über die Kreisstraße 5 nach Oedesee und dann weiter auf der Landesstraße 320 nach Edemissen zurück zur Bundesstraße 444 – entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Baustelle an Wipshäuser Straße in Meerdorf

Weiterhin beachten sollten Verkehrsteilnehmer die Vollsperrung der Wipshäuser Straße in Meerdorf zwischen Duttenstedter Straße und Putzebecken ab Dienstag 13. Oktober. Hier ist der Abbruch einer Trafostation der Grund für die Vollsperrung. Dies kündigt der Landkreis Peine an. Wie die Verwaltung weiterhin mitteilt, sollen die Arbeiten bis voraussichtlich 16. Oktober durchgeführt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt von Meerdorf über die K 62 und K 20 nach Mödesse, von dort über die K 19 nach Edemissen, weiter über die L 320 bis zum Abzweig Wipshausen – und umgekehrt in der Gegenrichtung.

Radweg zwischen Mehrum und Schwicheldt gesperrt

Beim Befahren der Bundesstraße 65 zwischen Mehrum und Schwicheldt müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Mittwoch, 14. Oktober, auf Behinderungen einstellen. Grund sind Arbeiten zur Erneuerung des Radweges, die am Mittwoch beginnen. Bis voraussichtlich 23. Oktober sollen die Bauarbeiten andauern. In dieser Zeit wird der Radweg für den Verkehr voll gesperrt, Radfahrer werden über die Fahrbahn umgeleitet. Aus Sicherheitsgründen gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 50. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 266 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Von Nathalie Diana