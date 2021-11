Baustelle Peiner Westumgehung: Verkehrsführung ändert sich

Peine

Achtung Autofahrer: Auf der Westumfahrung Peine (B 65/B 444) ändert sich im Zuge der laufenden Fahrbahn-Erneuerung die Verkehrsführung. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin. Dort kommt es regelmäßig zu Staus.

Wie die Behörde mitteilt, beginnen am Montag, 29. November, die Arbeiten auf der südlichen Richtungsfahrbahn zwischen der Einmündung Werderstraße und der Einmündung K 31 (Handorf). Der Verkehr wird in beiden Richtungen einstreifig auf der bereits erneuerten nördlichen Richtungsfahrbahn geführt. Die Anschlussstellen Fuhsering und Horst können für den Verkehr Richtung Süden in dieser Zeit nicht genutzt werden.

Die Vorarbeiten für die Einrichtung der neuen Verkehrsführung beginnen bereits am Freitag. Sprecher Jens-Thilo Schulze sagt: „Mit Behinderungen muss gerechnet werden.“ Die Arbeiten sollen, abhängig von der Witterung, Anfang nächsten Jahres beendet werden. Die Gesamt-Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Fuhsering: Erster Bauabschnitt wird abgeschlossen

Daneben wird der erste Bauabschnitt der Sanierung des Troges Fuhsering in Peine wird am Dienstag, 30. November, abgeschlossen. In Fahrtrichtung Süden (Richtung Theodor-Heuss-Straße) gibt man dann im Laufe des Tages eine Fahrbahn auf den neuen Flächen frei. In Fahrtrichtung Norden (Hermann-Ehlers-Straße) werden zwei Fahrspuren eingerichtet. Diese Verkehrsregelung soll bis voraussichtlich Mitte März 2022 so bestehen bleiben.

Petra Neumann, Sprecherin der Stadtverwaltung, sagt: „Anschließend werden die Arbeiten zur Instandsetzung in den noch folgenden zwei Bauabschnitten weiter fortgeführt. Hierfür ist jedoch eine gute Witterung Voraussetzung. In der Winterzeit mit kalten Temperaturen und viel Niederschlag können Arbeiten zur Beton-Instandsetzung nicht ausgeführt werden.“ Die Aufteilung in mehrere Abschnitte sei notwendig, um bei den zur Verfügung stehenden Breiten sowohl den Auto-, als auch den Geh- und Radverkehr während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten zu können.

Schadstellen im Beton überarbeitet

Folgende Arbeiten hat man laut Neumann am aus dem Jahr 1967 stammenden Trog ausgeführt: „Die Betonsohle wurde freigelegt, alte Asphalt- und Abdichtungslagen wurden entfernt. Anschließend haben die Arbeiter Schadstellen im Beton überarbeitet und die Sohle anschließend gegen drückendes Wasser abgedichtet.“ Ein neuer Asphalt-Fahrbahnbelag in drei Lagen sei aufgebracht sowie der Geh- und Radweg neu betoniert worden. Die frühere Trennung mit einer Kante bestehe nun nicht mehr. „Die Trogwände wurden überarbeitet und vorhandene Schäden beseitigt“, so die Sprecherin. Anschließend habe man eine Beschichtung mit Farbe aufgetragen.

Der sogenannte Trog am Fuhsering, bei dem die Straße unter der Eisenbahnbrücke verläuft, hat zahlreiche altersbedingte Schäden. Betroffen ist ein 300 Meter langer Abschnitt nördlich und südlich der Brücke. Vorgesehen sind Arbeiten in drei Bauabschnitten und eine Fertigstellung im Oktober 2022. Insgesamt rund 2,3 Millionen Euro kostet der Bau inklusive Planung nach Angaben der Stadt.

Von Thomas Kröger