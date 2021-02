Baufirma baut Zentrale im Groß Ilseder Gigapark

Groß Ilsede

Aus ihren künftigen Büros können die Handwerker, Architekten oder Ingenieure perfekt den Wasserturm sehen: Das Groß Ilseder Bauunternehmen Mauerwerk Hausbau von Geschäftsführer Vardan Tigranyan hat im Gigapark am Ilseder Hüttengelände ein rund 2500 Quadratmeter großes Gewerbe-Grundstück erworben. Darauf soll noch in diesem Jahr eine Zentrale mit Bürokomplex und Lagerhalle entstehen. „Wir haben gemerkt, dass wir Optimierungspotenzial in den Bereichen Lager und Logistik haben, die wollen wir nutzen“, bestätigte Mauerwerk-Gründer Tigranyan die geplante Erweiterung, für die er eine sechsstellige Summe investieren wird.

Einst alleine auf dem Dachboden, nun 15 Mitarbeiter

Geschäftsführer Vardan Tigranyan Quelle: Michael Lieb

Anzeige

Was im Februar 2017 mit einem kleinen Büro auf seinem Dachboden begann, hat sich zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt: Anfangs war Vardan Tigranyan noch Einkaufsleiter, Bauleiter und Unternehmenschef in einer Person, drei Jahre später hat die Mauerwerk-Gruppe 15 eigene Mitarbeiter und beschäftigt für die Bauprojekte mehrere Subunternehmer. Derzeit baut die Firma fünf Mehrfamilienhäuser in Peine, Ilsede und Lengede sowie 14 Einfamilienhäuser im Peiner Land. „Dass wir so schnell größer werden, hätte ich niemals erwartet“, staunt Vardan Tigranyan selbst ein wenig.

Nach erfolgreichem Ingenieurstudium stieß Bruder Ando als Bauleiter dazu und die Firma wuchs kontinuierlich. 2018 hatte die Mauerwerk Hausbau GmbH drei Angestellte, 2019 fünf und 2020 schon 15. Herzblut sei das Erfolgsgeheimnis. „Wir haben viel geschafft, dafür aber auch viel gelitten“, unterstreicht Vardan Tigranyan. In der Corona-Krise sei es seinem Unternehmen entgegen gekommen, „dass Sachwerte wie eben Immobilien stabil in ihrem Wert bleiben“.

Neue Lagerhalle soll Kosten- und Zeitvorteile bringen

Durch das Wachstum braucht das Bauunternehmen nun aber auch mehr Platz. Das passende Grundstück dafür fand der 32-jährige Tigranyan in Groß Ilsede, wo die Mauerwerk GmbH bereits ein Informations- und Beratungszentrum an der Gerhardstraße betreibt. Dafür hatte der Geschäftsführer im Frühjahr das ehemalige Schuhhaus Werner erworben. Häuslebauer können sich hier beraten lassen und zum Beispiel Türen, Armaturen oder Fliesen bemustern. „Ganz wichtig: Dafür bleibt die Gerhardstraße auch unser Projektstandort“, betont Vardan Tigranyan. Die neue Zentrale im Gewerbegebiet in der Nähe des Lidl-Marktes soll vor allem dem Handwerker-Bereich dienen.

Praktisch: Einige Gewerke für die neue Zentrale kann das Groß Ilseder Bauunternehmen Mauerwerk Hausbau GmbH selber übernehmen. Quelle: Mauerwerk Hausbau GmbH

Für den Bau der rund 600 Quadratmeter großen Lagerhalle und dem rund 400 Quadratmeter großen Büro-Trakt auf zwei Etagen gibt es gleich mehrere Gründe. „Wir wollten unser Lagersystem optimieren“, betont Tigranyan. Im Baubereich gebe es immer wieder Restmengen, die nun vernünftig gelagert werden können. Zudem sei es durch mehr Platz nun möglich, größere Mengen an Material zu kaufen und dabei von Kostenvorteilen zu profitieren. „Und es bringt auch Zeitvorteile, wenn man Sachen gleich da hat, die man braucht“, betont Tigranyan.

Billard in der Pause, duschen nach der Arbeit

Futuristisch, ein modernes Farbenspiel mit Grau und Weiß: So soll sie aussehen die Zentrale. Im Bürotrakt können flexibel zwischen 20 und 40 Arbeitsplätze eingerichtet werden, es wird einen großen Besprechungsraum geben. Im Pausenraum sollen ein Kicker- und ein Billardtisch für Spaß zwischendurch sorgen, die Mitarbeiter können im Sanitärtrakt nach der Arbeit auch duschen. Vom Rüttler bis zur Kreissäge, von Kabel bis Steckdosen, vom Baufahrzeug bis zur Schraube für den Trockenbau – all das soll künftig Platz in der Lagerhalle finden.

Der Bauantrag samt Statikunterlagen ist bereits eingereicht, nun wartet das Groß Ilseder Unternehmen nur noch auf die Genehmigung. Ein paar kleinere vorbereitende Arbeiten sind auf dem künftigen Gelände aber schon zu sehen gewesen. Wenn alles optimal läuft, soll die Zentrale noch in diesem Jahr fertig sein. „Ich hoffe, dass es Corona dann erlaubt, dass es eine schöne Einweihungsfeier gibt“, sagt Tigranyan.

Bagger waren für vorbereitende Arbeiten auf dem Gewerbegrundstück bereits zu sehen. Quelle: Mauerwerk Hausbau GmbH

Für die Erweiterung hatte sich die Baufirma übrigens auch mit anderen Standorten beschäftigt, zum Beispiel Peine. Doch: Der Synergieeffekt in Groß Ilsede und der Austausch mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hätten den Ausschlag gegeben. „Die Gespräche waren kompetent und schnell“, lobt Tigranyan.

Von Christian Meyer