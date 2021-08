Peine

Nach 90 Stunden Bauzeit ist die A 2 zwischen Hämelerwald und Peine heute Mittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit vergangenem Donnerstag um 18 Uhr wurde im 24-Stunden-Betrieb die Fahrbahndecke auf dem vier Kilometer langen Abschnitt in Fahrtrichtung Berlin gearbeitet.

Rund 120 000 Fahrzeuge nutzen täglich in diesem Abschnitt die A 2 als wichtigste transeuropäische Autobahn. Dieses Verkehrsaufkommen hat der A 2 zugesetzt, deswegen bestand dringender Erneuerungsbedarf. Rund 12 000 Tonnen Asphalt wurden im Zuge der Bauarbeiten herausgefräst, genauso viel ist wieder eingebaut worden.

Bei den Bauarbeiten wurden zwei Schichten der Fahrbahndecke ausgetauscht. „Die Binderschicht, die unter dem Asphalt liegt und der offenporige Asphalt selbst“, erklärt Sprecherin Inga Fahlbusch von der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest. Die Kosten liegen bei etwa 2,4 Millionen Euro.

24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung

Für die Bauarbeiten wurde die A 2 zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Peine voll gesperrt, damit im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung gearbeitet werden konnte. „Das A und O ist hier die Gesamtlogistik. Vor allem beim Asphalteinbau stehen die Maschinen nicht still, um keine Nähte auf der vier Kilometer langen Fahrbahn zu erzeugen“, so Fahlbusch. „Auch das Zusammenspiel zwischen den ausführenden Baufirmen und der Autobahn GmbH muss stimmen. Das hat am vergangenen Wochenende reibungslos funktioniert. Auch die Motivation der Mitarbeiter stimmte. Es ist am Ende also ein Gesamtpakt.“

Autobahn GmbH plant öfter Turbobaustellen

Die Außenstelle der Autobahn GmbH in Hannover will diese Form des Bauens, wo immer möglich, öfter einsetzen. Denn diese Baustellen seien letztlich kostengünstiger, weil keine umfangreiche Verkehrssicherung aufgebaut werden muss. Und darüber hinaus seien sie auch sicherer für die Verkehrsteilnehmer und die Arbeiter auf der Baustelle, da der Verkehr nicht direkt an der Baustelle vorbeigeführt wird.

Solche Turbobaustellen böten sich überall dort an, wo es das Umleitungsnetz hergebe. Das gilt etwa für den Großraum Hannover, Braunschweig und Wolfsburg.

Von Mirja Polreich