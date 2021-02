Bau des neuen Fiege-Logistikzentrums in Peine beginnt Mitte Februar

Peine

Der Baustart für den neuen Standort des Logistikers Fiege-Gruppe im Industriegebiet Peine-Ost steht kurz bevor. Mitte Februar wird der Konzern aus Greven (Nordrhein-Westfalen) mit dem Bau des 30 000 Quadratmeter großen Logistikzentrums beginnen – das sind mehr als vier Fußballfelder. Es ist ein Millionenprojekt auf der freien Fläche nahe der Firma Action zwischen Lehmkuhlenweg und Woltorfer Straße.

„Wir haben ein 65 000 Quadratmeter großes Grundstück im Industriegebiet Peine-Ost von der Stadt erworben und den Bauantrag im vergangenen Jahr eingereicht. Bei der Planung haben wir eng mit der Stadt zusammengearbeitet“, erklärt Jan Fiege, der als Manager für die Immobilienverwaltung zuständig ist. Auch die Verträge mit den Projektpartnern seien unter Dach und Fach. „Mitte Februar werden wir mit dem Bau des Centers beginnen“, so Fiege. Wie viele Jobs in der Fuhsestadt entstehen, ist hingegen noch offen.

Mode-, Industrie und Reifenlogistik

Den Fokus legt der Logistik-Konzern auf verschiedene Unternehmen folgende Kernbranchen: Modelogistik, Gesundheitsbranche, Industrie, Konsumgüter, Reifenlogistik, Medienlogistik und Onlinehandel. Weitere Transport-Kundenlösungen bietet man nach eigenem Bekunden in den Bereichen E-Commerce, Transport, See- und Luftfracht, Zollabwicklung, Lagerung, Paketauslieferung und im Immobilienmanagement an.

Die Fiege-Gruppe Die Fiege-Gruppe mit Stammsitz in Greven (Nordrhein-Westfalen) zählt zu den führenden Logistikanbietern in Europa. Sie gilt als Pionier der Kontraktlogistik, wurde 1873 gegründet und besitzt etwa 3,3 Millionen Quadratmeter Lager- und Logistikflächen. Die Gruppe erwirtschaftete 2019 mit rund 19 000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Mehr als 150 Standorte und Kooperationen in 14 Ländern bilden ein engmaschiges logistisches Netzwerk.

Neben 30 000 Quadratmetern Hallenfläche sind auf 1800 Quadratmetern Büro- und Sozialräume sowie eine Zwischenebene mit 5300 Quadratmetern geplant. Das Logistikzentrum kann in drei Nutzungsabschnitte unterteilt werden. Die Fertigstellung der Anlage ist für Dezember geplant. Für den Bau kooperiert Fiege mit der Firma List Bau Bielefeld als Generalunternehmerin, dem Planungsbüro Krüger Consult aus Burgwedel und dem Deka-Immobilienfonds.

Der Grevener Logistikdienstleister verfolgt bei der Planung der Immobilie auch seine Nachhaltigkeitsstrategie. „LED-Beleuchtung oder Infrastruktur für E-Mobilität machen den Standort besonders energieeffizient“, sagt Fiege.

Von Thomas Kröger