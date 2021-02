Barrierefreie Bahnhöfe: Kreis Peine profitiert von Förderprogramm

Kreis Peine

Mehr als 5 Milliarden Euro investiert der Bund in mehr als 3000 Bahnhöfe im gesamten Land. Ziel ist es, das Reisen insbesondere für Fahrgäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, einfacher und bequemer zu machen. Auch der Landkreis Peine profitiert: Barrierefrei umgebaut werden sollen die Bahnhöfe Peine, Vöhrum, Lengede-Broistedt und Woltwiesche. Hier gibt es laut Michael Kramer vom Zweckverband Großraum Braumschweig insbesondere Probleme mit den Höhen der Bahnsteige, die in vielen Fällen nicht mehr zur Einstiegshöhe der Züge passen. Wie eine Anpassung im Detail realisiert werden könne, sei ihm zurzeit noch nicht bekannt.

In Vöhrum zum Beispiel haben die Bahnsteige eine Kantenhöhe von 76 Zentimetern, die auf der Strecke eingesetzten Züge der Westfalenbahn sind Doppelstockfahrzeuge mit einer Einstiegshöhe von 55 Zentimetern. Dadurch entsteht ein Versatz, der das Einsteigen zum Problem machen kann.

Heil: „Der Personenverkehr wird nachhaltig verbessert“

„Barrierefrei von A nach B zu gelangen, stellt insbesondere im ländlichen Raum mobilitätseingeschränkte Reisende immer wieder vor große Herausforderungen. Mit diesem Investitionsschub verbessern Bund und Länder den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr nachhaltig“, erklärt der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil.

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Lengede, Maren Wegener, ergänzt: „Mit der Barrierefreiheit werden die Bahnhöfe Lengede-Broistedt und Woltwiesche noch mehr an Attraktivität gewinnen. Die Gemeinde trägt zusätzlich dazu bei: Wir werden die Bushaltestelle am Bahnhof Lengede-Broistedt barrierefrei ausbauen und einen elektronischen Busfahrplananzeigen installieren. Außerdem ist eine zusätzliche Fahrradsammelbox geplant“, sagt sie. Sie freue sich sehr, dass gemeinsam in den Standort Gemeinde Lengede investiert wird, und sie dankt Heil für seine Unterstützung auf Bundesebene.

Es gibt viele mögliche Maßnahmen

Von der Gesamtsumme in Höhe von 5 Milliarden Euro entfallen rund 330 Millionen Euro auf den barrierefreien Umbau von 111 kleinen Bahnhöfen bis 1000 Fahrgäste am Tag. Zusätzlich werden 140 Millionen Euro in den barrierefreien Umbau von 50 mittelgroßen Bahnhöfen investiert. Die Länder nehmen hier noch einmal dieselbe Summe in die Hand. Mögliche Maßnahmen sind der Ausbau von Rampen oder Aufzügen, bessere Wegführungen und Markierungen, barrierefreie Bahnsteigzugänge und höhere Bahnsteige.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Bund ein Sofortprogramm für 1000 attraktive Bahnhöfe zur Unterstützung von regionalen Handwerksbetrieben gestartet. Dieses Jahr werden weitere 120 Millionen Euro in dieses Programm investiert. Die geförderten Bahnhöfe werden derzeit festgelegt.

Von Kerstin Wosnitza