Banafsheh Nourkhiz  kandidiert als Peiner Landrätin 

Peine

Die CDU hat ihre Kandidatin für den Landtag nominiert: Banafsheh Nourkhiz (59) wird für die Christdemokraten ins Rennen gehen und soll das Amt übernehmen. Die gebürtige Iranerin mit deutscher Staatsbürgerschaft leitet derzeit die Stabstelle Gleichstellung, Familie und Integration der Stadt Peine. Diese Aufgabe begleitet sie seit neun Jahren.

Davor leitete die studierte Soziologin den Bereich „Politische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit“ beim Landesverband „Arbeitsgemeinschaft Migranten*innen und Flüchtlinge in Niedersachsen“. Nourkhiz hat eine erwachsene Tochter und lebt in Hannover. Bisher treten als Landratskandidaten Henning Heiß (SPD), Stefanie Weigand (Grüne) und Michael Baum (FW-PB) an.

Von der Redaktion