Bahnübergang in Vöhrum voll gesperrt 

Vöhrum

Vollsperrung des Bahnübergangs in der Schwicheldter Straße. Aufgrund von Gleisarbieten der Deutschen Bahn wird der Bahnübergang in Vöhrum in der Zeit von Freitag, 12. März, ab 16 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 14. März, etwa 18 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Stadt Peine mit.

So wird der Verkehr umgeleitet

Für die Dauer der Vollsperrung ist eine Umleitung eingerichtet. Sie führt über die Pelikanstraße, Vöhrumer Straße, Fuhsering sowie B444 nach Rosenthal/Schwicheldt (und umgekehrt) und ist ausgeschildert.

