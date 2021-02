BBg Peine hilft beim Übergang von der Schule in den Beruf

Die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft unterstützt junge Menschen dabei, den Übergang von der Schule in den Beruf zu meistern. Sie berät, wenn jemand nicht genau weißt, was er nach der Schule machen will, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz sucht, einen Schulabschluss nachholen will oder Probleme in oder mit der Schule/dem Ausbildungsbetrieb nicht lösen kann. Es gibt Hilfe bei der Erstellung einer Bewerbung, bei Ärger zu Hause, bei der Entwicklung beruflicher Vorstellungen, der persönliche Probleme oder Problemen mit Behörden. Das Beratungsangebot ist kostenfrei. Kontakt ist unter Telefon (0 51 71) 8 06 00 und (0 51 71) 77 91 58 oder per E-Mail an jub@bbg-peine.de möglich. Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Berufswunsches können auch an bewerbung.audiel@bbg-peine.de geschickt werden.