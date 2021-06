BBS Peine: Hier können sich Schüler über Berufe informieren

Peine

Welcher Beruf ist der Richtige? Wie gelingt der Übergang von der Schule in die Ausbildung? Die Berufsbildenden Schulen Peine (BBS) unterstützen Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in das Berufsleben. Seit 30 Jahren findet an der BBS an der Pelikanstraße in Vöhrum der Berufsfindungsmarkt statt, „ein Leuchtturmprojekt der Schule“, wie Schulleiterin Maria Zerhusen mitteilt. Aber auch auf anderen Wegen möchte die Schule Lernende bei der Berufsorientierung im Landkreis Peine unterstützen:

So hat die Schule die Jugendberufsagentur (JBA) etabliert. „Die JBA ist eine Kooperation aus der Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendhilfe, die gemeinsam mit uns Jugendliche beim Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf unterstützt“, so Zerhusen. Ein weiteres Angebot sei das BBS Peine TV, das während der Corona-Pandemie eingerichtet wurde. Dort können sich Schülerinnen und Schüler online beraten lassen.

„Drive-In“-Ausbildungsplatzbörse: Jugendliche lernen Betriebe kennen

Die BBS Peine organisiert während Corona zum zweiten Mal die „Drive In“-Ausbildungsplatzbörse. Am 8. Juli haben Jugendliche nachmittags die Möglichkeit, sich auf dem Parkplatz der BBS Peine im direkten Gespräch mit ansässigen Ausbildungsbetrieben zu informieren. „Ein großer Wunsch der BBS Peine besteht darin, dass auch die allgemeinbildenden Gymnasien sich stärker für Berufsorientierungsmaßnahmen der BBS Peine öffnen mögen“, so Zerhusen. Denn es bestehe noch Entwicklungspotenzial. Die BBS erarbeite derzeit ein Abiturientenprogramm, das berufliche Bildungsgänge für Abiturientinnen und Abiturienten attraktiv gestalten soll.

Zum Berufsfindungsmarkt lädt die BBS Peine Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen im Landkreis ein. Dort werden Gewerke und Bildungsgänge der BBS schülernah und praxisorientiert vorgestellt. Die Veranstaltung werde in enger Kooperation mit den Schulen im Landkreis Peine und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung vorbereitet.

Region des Lernens: BBS vernetzt sich mit Betrieben und IHK

Für den Übergang in den Beruf setzt die BBS auch auf eine Vernetzung mit der örtlichen Wirtschaft, der Wito, der IHK Braunschweig sowie mit den Handwerkskammern – und ist Mitglied in der Kaufmannsgilde. Als Leitstelle der „Region des Lernens“ will die BBS Bildungseinrichtungen und außerschulische Organisationen im Landkreis miteinander verknüpfen. Mit dabei sei unter anderem die Agentur für Arbeit, die Kreishandwerkerschaft, die Caritas und der Landkreis.

