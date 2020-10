Es wird tatsächlich nachgebessert: Wer in den Herbstferien mit dem Auto aus Edemissen nach Peine oder in umgekehrter Richtung fahren will, muss sich auf Umleitungen einstellen. Denn nur rund zwei Monate nach der ersten Sanierung wird der Mühlenkreisel auf der Bundesstraße 444 bei Stederdorf erneut saniert.