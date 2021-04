Die alten Räume an der Celler Straße sind ausgeräumt, an der Ilseder Straße wehen schon die orangefarbenen Fahnen: Der Autovermieter Sixt hat einen neuen Standort in Peine – doch ist es nur eine Übergangslösung?

Die wehende Fahnen an der Ilseder Straße zeigen an, wo die Sixt-Station in Peine jetzt zu finden ist. Das Büro ist in einem Container auf dem Gelände der Spedition Bente untergebracht. Quelle: Ralf Büchler