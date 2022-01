Automaten-Sprengung in Vöhrum: Was bisher bekannt ist

Vöhrum

Es war ein Schock für die Anwohner, die mitten in der Nacht durch die Explosion geweckt wurden. Auch Stefan Honrath, Leiter der Volkbank-Direktion Peine, ist einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Vöhrumer Volksbank-Brawo-Filiale entsetzt, traurig und wütend: „Die Explosion war von einer extremen Kraft. Bei der ganzen Verwüstung, die dort stattgefunden hat, bin ich froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.“

Es ist früher Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr, als es an der Kirchvordener Straße in der Vöhrumer Volksbank-Filiale einen ohrenbetäubenden Knall gibt. Drei Männer haben in der Bank einen Geldautomaten gesprengt. Glas zerbirst, Fenster und Türen werden durch die Druckwelle herausgerissen, Dachziegel landen auf der Straße. Polizei und Feuerwehr rücken aus, Zeugen berichten später von drei Männern, zwei in der Bank, einer in einem dunklen Audi. Sie entkommen unerkannt.

Volksbank beginnt mit Schadenanalyse

Bei der Volksbank Brawo ist man am Montag damit beschäftigt, die Schäden zu analysieren. Da gibt es die sichtbaren, an Deckenverkleidung, Möbeln, Fenstern, Türen, und die möglichen, nicht sichtbaren, wie die Statik von Dach und Mauerwerk. Die leeren Fenster- und Türhöhlen sind noch am Sonntag mit Platten abgedeckt worden, die beiden Filial-Mitarbeiter konnten in die Schwicheldter Volksbank umziehen. Dorthin können sich auch die Vöhrumer Kunden wenden.

Die Spurensicherung ist inzwischen abgeschlossen, doch viele Fragen sind noch offen: Ob und wie viel Geld gestohlen, welches Mittel zur Sprengung eingesetzt wurde und ob die Videoüberwachung Hinweise auf die Täter geben kann. „Wir haben relativ viele Zeugen, mehr als bei anderen Straftaten, die nun alle befragt werden müssen“, erklärt Peines Polizeisprecher Malte Jansen. Da es sich bei der Geldautomaten-Sprengung um eine überregionale Vorgehensweise handelt, geht der Fall nach Braunschweig an die Zentrale Kriminalinspektion.

Mehrere Automaten-Sprengungen in Niedersachsen

So hatte es zuletzt in Niedersachsen mehrere Geldautomaten-Sprengungen gegeben. In der Nacht zu Montag haben in der ostfriesischen Gemeinde Holtland im Landkreis Leer Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und sind danach geflüchtet. Durch die Explosion sei an dem Automaten und an dem Gebäude ein erheblicher Schaden entstanden. Wie hoch dieser ist und ob die Täter mit Geld entkamen, stand laut der Polizeisprecherin am Montagvormittag noch nicht fest. Niemand wurde durch die Explosion verletzt.

Erst vergangene Woche war im Leeraner Nachbarlandkreis Ammerland in Augustfehn ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Auch in Wolfsburg schlugen bislang unbekannte Täter vergangene Woche zu und sprengten zwei Geldautomaten einer Bank. In allen Fällen entkamen die Täter.

Von Mirja Polreich