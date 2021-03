Autohof Stederdorf: Jugendliche aus Lkw werden in Braunschweig betreut

Stederdorf

Den vier Jugendlichen, die am Samstagabend auf dem Autohof in Stederdorf von der Polizei in einem Lkw-Anhänger gefunden worden waren, geht es offenbar den Umständen entsprechend gut. Sie seien in einer speziellen Einrichtung für Jugendliche in Braunschweig untergebracht, wo sie von fachlich geschultem Personal betreut werden, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. Zurzeit werden die Identitäten jungen Männer geprüft. Wegen Verständigungsschwierigkeiten musste ein Dolmetscher hinzugezogen werden.

Wie berichtet wurden die Jugendlichen, die eigenen Angaben zufolge aus Afghanistan stammen, in dem Sattelauflieger eines Lkw-Fahrers aus Rumänien gefunden. Er will Klopfgeräusche aus dem Inneren des Anhänger gehört haben und rief die Polizei auf den Plan. Der 32-Jährige habe gegenüber den Einsatzkräften angegeben, dass er seine Fahrt in Rumänien begonnen, einen Zwischenstopp in Tschechien eingelegt hatte und dann nach Deutschland und Peine gekommen sei. Bei den jungen Männer wurden keine Ausweisdokumente gefunden.

Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen des Verdachtes der Einschleusung von Ausländern ermittelt. Auf die vier Jugendlichen kommt ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise nach dem Aufenthaltsgesetz zu.

Von Jan Tiemann