Handorf

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Samstag zwischen 17.30 und 23:00 Uhr mit seinem Wagen auf dem Rasen des Sportplatzes an der Straße Pfingstanger in Handorf herumgefahren. Dadurch sei die Rasenfläche teilweise erheblich beschädigt worden, berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Montag. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers aufgenommen.

Von Jan Tiemann