Auto rollt führerlos: 3000 Euro Schaden in Duttenstedt

Duttenstedt

Das war quasi ein Auffahrunfall ohne Fahrer: Einen kuriosen Unfall hat die Peiner Polizei in der Eilhart-von-Oberg-Straße in Duttenstedt am frühen Donnerstagmorgen aufgenommen. Ein Auto hatte einen parkenden Pkw gerammt und war noch gegen eine Hauswand gestoßen, doch am Steuer saß niemand und der Motor lief auch nicht.

Abschüssige Straße wird zum Verhängnis

Des Rätsels Lösung: „Eine 50-jährige Autofahrerin hatte ihren Pkw vor einem Geschäft zum Parken abgestellt und das Auto verlassen. Vermutlich weil die Autofahrerin ihr Auto nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der Pkw allein in Bewegung und rollte führerlos zirka 75 Meter die abschüssige Straße herab“, erläuterte Polizei-Sprecher Frank Oppermann.

Die offenbar nicht angezogene Handbremse hatte 3000 Euro Sachschaden zur Folge.

Von Christian Meyer