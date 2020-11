Auto brennt auf der A 2 bei Hämelerwald

Hämelerwald

Auf der Autobahn 2 bei Hämelerwald (in Fahrtrichtung Braunschweig) hat am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Auto gebrannt. Die A 2 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war die Feuerwehr Lehrte sofort vor Ort und hat den Wagen, der in Flammen stand, gelöscht. Während des Löschens war die Autobahn in Fahrtrichtung Braunschweig für zehn Minuten voll gesperrt, danach wurde der Straßenverkehr über die Überholspur am Unfallort vorbeigeleitet. Es kam zu einem langen Stau. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der gesamte Einsatz dauerte ungefähr eine Stunde.

Vollsperrung bei Lehrte wegen Bauarbeiten

Erschwerend kommt hinzu, dass es parallel eine Vollsperrung auf der Autobahn 2 bei Lehrte gibt. Für Arbeiten an Hochspannungsleitungen werden bis zum Sonntagnachmittag, 17 Uhr, beide Fahrtrichtungen dicht gemacht. Bereits am vergangenen Wochenende gab es dort eine Sperrung. Eine weiträumige Umleitung wird ausgeschildert.

Im Bereich der Anschlussstelle Lehrte werden durch den Energieversorger Avacon die Oberleitungen ausgetauscht, die dort direkt über die A 2 führen. Der zuständige Energieversorger teilte mit, dass im Zuge von Kontrolltätigkeiten Seilschäden an den 80 Jahre alten Oberleitungen festgestellt wurden.

Ausgetauscht werden die Drahtseile auf einem 20 Kilometer langen Stück zwischen Uetze-Hänigsen und Lehrte. Die alten Isolatoren sollen gegen zeitgemäße Kunststoffelemente getauscht werden. Die Masten selbst haben Bestand. Die Arbeiten laufen bereits seit einigen Wochen. Sie kosten rund 2,5 Millionen Euro.

Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung erfolgen, um die Energieversorgung in diesem Bereich und die Verkehrssicherheit auf der A 2 nicht zu gefährden. Die Vollsperrung erfolgt in Fahrtrichtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost, in Fahrtrichtung Dortmund ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost.

Eine überregionale Umleitung ist ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost über die A7 und die A 39 ausgeschildert. Die regionale Umleitung führt ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost über die Bundesstraßen 65 und 443 sowie die Kreisstraße 134. Es wird mit erheblichen Staus gerechnet.

Von Thomas Kröger