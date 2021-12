Auto beschädigt: Peiner Polizei sucht Zeugen 

Peine

Das war keine schöne Bescherung für eine 44-Jährige: Unbekannte haben am Tag vor Heiligabend den Opel Corsa der Frau auf dem Parkplatz „Am Schlosswall“ am Kreishaus in Peine beschädigt. Ob es sich um Fahrerflucht oder Vandalismus handelt, ist noch unklar. Fest steht aber: Nachdem die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, hatte sie eine Lackbeschädigung an der rechten Fahrzeugseite und am rechten Außenspiegel festgestellt.

Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt

Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei mindestens 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Telefon 05171/9990 in Verbindung zu setzen. Entstanden sei muss der Schaden zwischen 10.30 und 18.30 Uhr am 23. Dezember.

Von Redaktion