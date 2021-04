Ausgangssperre in Peine: Wie geht es nach den Klagen weiter?

Landkreis Peine

Die Ausgangssperre im Landkreis Peine steht auf dem Prüfstand. Dem Verwaltungsgericht Braunschweig liegen drei Eilanträge vor. Darin: Die Ausgangssperre soll im Landkreis Peine frühzeitig aufgehoben werden. Sie sei nicht verhältnismäßig und habe keine ausreichende Rechtsgrundlage, heißt es in der Begründung. Im Kreis Peine gilt die Maßnahme seit dem 30. März von 21 bis 5 Uhr – und sollte eigentlich am Dienstag, 13. April enden. Eine Entscheidung zur Ausgangssperre liegt noch nicht vor. „Wir rechnen voraussichtlich am Montag mit einem Urteil“, sagt Kreissprecher Fabian Laaß.

Die Begründung der Eilanträge

Der Landkreis richtet sich bei der Maßnahme nach einer Vorgabe des Landes, die Umsetzung allerdings obliegt den Kommunen. Alle Eilanträge in Peine beruhen auf der Begründung der Unverhältnismäßigkeit: Im Kampf gegen die Pandemie müsse es andere Wege geben als solch einen „Eingriff in die Grundrechte“, heißt es. Dazu muss das Gericht nun eine Entscheidung fällen.

Mehrere Gerichtsverfahren zur Ausgangssperre

In Hannover gab es einen ähnlichen Fall. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts musste die Ausgangssperre aufgehoben werden. Im Landkreis Celle hingegen wurde die Maßnahme als „voraussichtlich rechtmäßig“ eingestuft und bleibt erhalten. Ähnliche Verfahren laufen für den Kreis Gifhorn und die Stadt Wolfsburg.

Von Nina Schacht