Ausgangssperre: Peines Polizei muss zahlreiche Fragen beantworten

Ruhestörung, ein Wildunfall, eine Lkw-Kontrolle – Die erste Nacht der Ausgangssperre verlief für Peines Polizei ruhig, sie hatte vor allem mit „Alltagsgeschäft“ zu tun. Nur rund 20 Einsätze verzeichnete die Polizei ab 21 Uhr bis in die Morgenstunden im gesamten Landkreis, darunter war laut Polizeisprecherin Pia Sauer nur ein einziger Verstoß gegen die Regeln der nächtlichen Ausgangssperre. „Im Gesamten war die Nacht sehr ruhig“, bilanzierte Sauer. Die Kollegen seien sowohl Streife gelaufen als auch mit dem Auto unterwegs gewesen. Unterstützt wurden die Peiner Kräfte von Bereitschaftspolizisten.

Viele Telefonanrufe in der Peiner Wache

Mit einer Sache hatte die Polizei deutlich mehr zu tun, als Verfahren für Ordnungswidrigkeiten wegen absichtlichem oder fahrlässigen Corona-Verstößen aufzubrummen: „Wir haben viele Anrufe von Peinern erhalten, die verunsichert waren und gezielt nachgefragt haben, was jetzt eigentlich noch erlaubt ist und was nicht“, verrieten Kollegen der Peiner Wache. Das Top-Thema dabei: Darf ich nach 21 Uhr zum Beispiel noch in meinen Garten oder auf die Terrasse? Die Antwort: Ja, das ist erlaubt. Auch private Balkone und Zuwegungen mit direktem Zugang zur Wohnstätte können weiterhin genutzt werden, unterstrich zuvor schon Kreissprecherin Katja Schröder.

Wer sich nicht an die Regeln hält, für den kann es teuer werden. Der Corona-Bußgeld-Katalog sieht zum Beispiel schon für Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung Strafen von 100 bis 400 Euro pro erwischte Person vor. Verstöße gegen die Ausgangssperre sollen laut Landkreis-Sprecher Fabian Laaß zudem separat mit Strafen von 100 bis 200 Euro belegt werden können.

Ausgangssperre ist als Mittel umstritten

Das Mittel der nächtlichen Ausgangssperre, um das Corona-Infektionsgeschehen zu drücken, ist in der Peiner Bevölkerung umstritten. Einigen erschließt sich der Sinn nicht, da sie überzeugt davon sind, dass die Peiner in der Nacht vor allem eines machen: schlafen. Andere dagegen sehen aufgrund der derzeitigen Corona-Lage darin eine weitere Chance, Besserungen zu erzielen. Dazu gehört auch Peines SPD-Landtagsabgeordneter Matthias Möhle. „Ich finde eine Ausgangssperre natürlich auch nicht so prall, doch vielleicht kann sie etwas nützen. Denn es heißt, der große Teil der Verstöße und Infektionen passiert im privaten Bereich. Wenn es gelingt, durch die Ausgangssperre an der einen oder anderen Stelle, Kontakte zu kappen, können wir vielleicht etwas erreichen“, sagt er.

Möhle plädiert für Kontrolldruck mit Fingerspitzengefühl

Möhle, der im Kernstadtgebiet lebt, ist zumindest in der ersten Nacht bereits aufgefallen, dass es sehr ruhig draußen war. „Es scheint also schon zu funktionieren.“ Wichtig für den Erfolg sei, dass die Ordnungsbehörden auf die Einhaltung drängen – „aber mit Fingerspitzengefühl“, betont der SPD-Landtagsabgeordnete.

Plett fordert beständige Daten-Analyse

Der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett hält das Mittel der Ausgangssperre in der derzeitigen Lage für „verhältnismäßig“, er betont aber auch: „Der Landkreis muss beständig die Daten analysieren und prüfen, ob der Rechtfertigungsgrund für eine Ausgangssperre weiterhin vorhanden ist. Denn es handelt sich um einen massiven Eingriff in die Grundrechte.“ Da spricht nicht nur der Politiker Plett, sondern auch der Rechtsanwalt Plett.

Hildesheim verzichtet (noch) auf Ausgangssperre Auch in Peines Nachbarkreis Hildesheim pendelt die Corona-Warnampel inzwischen wieder zwischen rot und dunkelrot, eine Ausgangssperre ist möglich. Die Kommune hatte Dienstag allerdings angekündigt, darauf nach derzeitigem Stand zu verzichten. Denn: „Gerade in den aktuell besonders betroffenen Kommunen Bockenem und Söhlde lässt sich das Infektionsgeschehen aufgrund der Erkenntnisse aus der Kontaktnachverfolgung auf bestimmte Personengruppen oder Einrichtungen eingrenzen. Die Anordnung einer allgemeinen Ausgangsbeschränkung wäre daher unverhältnismäßig“, begründete der Landkreis. In Peine ist die Situation dagegen anders: „Die Infektionslage ist auf ein diffuses Ausbruchsgeschehen im gesamten Landkreisgebiet zurückzuführen. So kann im überwiegenden Anteil der Fälle nicht mehr nachvollzogen werden, woraus eine Ansteckung resultiert“, begründete der Kreis Peine seine Ausgangssperre. Bei Inzidenzen von über 150 hatte es das Land Niedersachsen zuvor genau so für die Kommunen angeordnet. Peine musste reagieren. Ziel sei es, die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung umgehend und flächendeckend auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren.

Derzeit werde angenommen, dass die hohen Infektionszahlen in Peine dem privaten Bereich zuzuordnen sind und es eben keinen Corona-Hotspot, eine Konzentration des Infektionsgeschehens in einem bestimmten Bereich, gebe. „Sollte es sich im Verlauf der Analyse jedoch ergeben, dass das Infektionsgeschehen örtlich zugeordnet werden kann, erst ab diesem Zeitpunkt lassen sich die Beschränkungen auf bestimmte Bereiche begrenzen“, betont Plett.

