Peine/Wolfsburg/Gifhorn

Den Feierabend ausklingen lassen, einen Stopp bei der Radtour einlegen oder sich mit Freunden treffen: Biergärten sind ein beliebtes Ausflugsziel. In Peine, Gifhorn und Wolfsburg gibt es gleich mehrere Möglichkeiten einzukehren und bei schönem Wetter draußen zu sitzen. Die PAZ gibt einen Überblick, wo Besucher die Seele baumeln lassen können.

Auf dem Liegestuhl die freie Zeit verbringen, unter Bäumen ein Getränk geniessen oder den Blick über den See schweifen lassen: Biergärten in der Region laden zum Verweilen ein. Über die aktuell gültigen Corona-Auflagen sollten sich die Besucher vorab informieren.

Wander-oder Radtouren: Hier kann man im Landkreis Peine einkehren

Im Landkreis Peine lohnt sich ein Abstecher zum Waldgasthaus Odinshain in Adenstedt. Informationen gibt es unter www.waldgasthaus-odinshain.de.

Das „Haus am Eixer See“ liegt direkt am Naherholungsgebiet. Weitere Informationen für Besucher gibt es unter www.tourismus-peine.de/essen-trinken.

Ein mobiler Biergarten mit rund 130 Sitzplätzen hat im Stederdorfer Ortspark eröffnet. Mittwochs bis samstags können Besucher von 15 bis 21.30 Uhr einkehreb, sonntags von 12 bis 21 Uhr. Wissenwertes rund um den Biergarten finden Besucher auf paz-online.de.

Zur Galerie Bei schönem Wetter lohnt sich ein Auslfug in die Biergärten unserer Region. Hier gibt es eine Übersicht, wo sich kühle Getränke geniessen lassen.

Biergärten in Gifhorn: Unter Palmen oder mit Blick auf den Tankumsee

Einen neuen, temporären Biergarten mit Zelt und Imbisswagen gibt es direkt in der Innenstadt auf dem Schillerplatz. Freitags hat der Biergarten immer ab 16 Uhr geöffnet, samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr – geschlossen wird je nach Bedarf, spätestens aber immer um 22 Uhr.

Im Biergarten des Morada-Hotel Isehof können Besucher ein kühles Getränk in der Nähe der Ise geniessen. Das Hotel liegt an der Bromer Straße 4 in Gifhorn.

Getränke unter Palmen lassen sich im Liegestuhl in der Cappucabana schlürfen. In den Sommermonaten hat der „karibische Biergarten“ montags bis samstags ab 15 Uhr geöffnet und sonntags ab 14 Uhr. Die Adresse lautet: Zur Allerwelle 1a. Weitere Infos zur Cappucabana gibt es auf Facebook.

Das Bistro „Seeblick“ liegt direkt am Hauptstrand des Tankumsee und bietet Platz für 150 Gäste. Ein Abstecher bei einer Fahrrad- oder Wandertour lohnt sich. Der Biergarten hat täglich ab 11 Uhr geöffnet.

In Wolfsburg: Entspannen unter Bäumen und urigen Biergärten

In Wolfsburg können Besucher den Tag auf der Terrasse im BarBQ in der Friedrich-Ebert-Straße 30 ausklingen lassen. Um Reservierung wird gebeten. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kann dies unter www.barbq-wolfsburg.de tun.

Im Biergarten des Hallenbads in Wolfsburg finden regelmäßig Konzerte, Lesungen und Open-Air Kino statt. Aber auch sonst ist der Biergarten einen Ausflug wert. Geöffnet hat der Biergarten donnerstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags ab 15 Uhr. Nähere Informationen gibt es auf hallenbad.de.

Im Restaurant Athos in Vorsfelde finden unter freiem Himmel etwa 130 Gäste Platz. Die Gaststätte hat montags, mittwochs und donnerstags von 16.30 Uhr bis 23 geöffnet. Freitags, sowie an den Wochenenden und Feiertagen können Gäste von 12 Uhr bis 14 Uhr, sowie 16.30 Uhr bis 23 Uhr einkehren.

Urig wird es im Brauhaus in Fallersleben. Der Biergarten hat abhängig von der Wetterlage von 16 bis etwa 21/22 Uhr geöffnet. Alle Biere im Brauhaus sind naturtrüb und von Hand gebraut. www.brauhaus-fallersleben.de gibt es weitere Hinweise zum gastronomischen Betrieb.

Von Nina Schacht