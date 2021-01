Aus Bundesprogramm fließen 544 000 Euro in Peiner Kitas

Peine

Gute Nachricht für die Kindertagesstätten im Landkreis Peine: Aus dem Bundesinvestitionsprogramm werden jetzt insgesamt 544 000 Euro bereitgestellt. Dies teilten der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil und der Landtagsabgeordnete Matthias Möhle (beide SPD) in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Matthias Möhle Quelle: Isabell Massel

„Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein verlässliches, bedarfsgerechtes und gut ausgestattetes Angebot der Kinderbetreuung ist“, sagt Heil. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten aber auch zur Digitalisierung und zur Bewegungs- und Barrierefreiheit könnten mit den Mitteln nun umgesetzt werden.

Qualität der Kinderbetreuung wird verbessert

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen leisten nicht nur in dieser Pandemie großartige Arbeit. Mit den Investitionen verbessern wir nun weiter die Qualität der Kinderbetreuung, auch im Sinne der Beschäftigten, erklärt Möhle.

Mit den Mitteln aus dem fünften Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021“ werden die Kommunen in Niedersachsen mit 94,4 Millionen Euro bei Investitionen in Kindertageseinrichtungen unterstützt. Hierbei stehen dem Land 64,4 Millionen Euro für Plätze in Krippen und der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung.

Hubertus Heil Quelle: Isabell Massel

Für Kindergärten sind nun zusätzliche 30 Millionen Euro vorgesehen. Die Bundesmittel müssen auf Grund der bundesgesetzlichen Regelung bis zum 30. Juni 2021 von den Kommunen beim Land beantragt werden.

Das Geld soll den Kommunen bei der Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze, beim Ausbau, Umbau sowie Sanierungs-, Renovierungs- und Ausstattungsmaßnahmen helfen, so Möhle.

