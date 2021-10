Auffällige Aufbruchserie in Wahle: VW-Fahrzeuge auf unbekannte Weise geöffnet

Wahle

In der Nacht zu Sonntag sind in Wahle, Gemeinde Vechelde, mehrere Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Unklar ist bislang, wie die Fahrzeuge geöffnet wurden. Auffällig ist nach Polizeiangaben, dass es sich hauptsächlich um Fahrzeuge der Marke Volkswagen handelte und die Täter offensichtlich außer aufgefundenem Kleingeld, nichts entwendeten.

Polizei fragt: Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?

Die Ermittlungen der Peiner Polizei laufen. Wer Hinweise geben kann, oder in der Nacht zum 3. Oktober Auffälligkeiten in oder um den Ort Wahle bemerkt hat, wendet sich bitte an die Polizei in Peine.

