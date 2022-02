Stederdorf

Auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Stederdorf haben bislang unbekannte Täter 2.000 Liter Diesel aus einem Tank abgepumpt und mitgehen lassen. Die Polizei gibt die Schadenhöhe mit mindestens 1.700 Euro an. Aufgrund der Dieselmenge müssen die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben, heißt es im Polizeibericht.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der Vorfall soll sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16. Februar, 10 Uhr, und Dienstag, 22. Februar, 16 Uhr, ereignet haben. Wem in diesem Zeitraum ein auffälliges Fahrzeug oder auch Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 9 99-0 in Verbindung zu setzen.

Von Michael Lieb