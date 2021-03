Auch in Peine steigen die Internet-Straftaten an

Kreis Peine

Die Corona-Pandemie ändert alles – sogar das Verhalten von Kriminellen. Die Zahl der Straftaten im Internet hat auch in Peine zugenommen. „Oh ja“, stöhnt Kripo-Chef Karl Teusch. Vor allem der Warenbetrug habe spürbar angezogen, Käufer boten etwas an, was sie nach der Zahlung aber nicht lieferten. Oder: Peiner bestellten Waren im Internet, die sie nicht bezahlten. Besonders dreiste Masche: Manche Täter bestellten auf einen anderen Namen und klebten dafür sogar ein neues Namensschild an die Haustür. „Aber das lässt sich alles relativ gut ermitteln“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar.

Viele Opfer zu unbedarft und gutgläubig

Zu den Cybercrime-Delikten gehören aber auch sogenannte Phishing-Attacken. Mit SMS-Nachrichten oder E-Mails versuchen Kriminelle beispielsweise an die Zugangsdaten oder Kontoinformationen von Opfern zu gelangen. Wer einen Link anklickt, kann ausspioniert werden. „Auf jeden Fall nichts anklicken oder öffnen, wo man den Absender nicht kennt“, warnt Teusch eindringlich. Die Polizei leiste zwar regelmäßig Aufklärungsarbeit, gehe extra in Schulen und arbeite mit Senioren zusammen, „doch leider sind immer noch zu viele zu unbedarft und gutgläubig“, stellt er fest.

Betrug mit Impfterminen

Kriminalität habe sich der Corona-Krise angepasst und die entsprechende Situation genutzt. Betrüger hätten zum Beispiel versucht, über Telefon oder online Bürgern Impftermine und oder Impfstoffe bevorzugt zur Verfügung zu stellen, wenn diese im Gegenzug bereit wären, entsprechende Summen auf angegebene Konten zu transferieren. Auch seien angebliche Mitarbeiter von Gesundheitsämtern an Haustüren vorstellig geworden und hätten versucht, in Wohnungen zu gelangen, um diese auszuspionieren oder gleich Geld und Schmuck zu stehlen.

Hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt befürchtet

„Durch offensive Aufklärungsarbeit der Polizei und die Aufmerksamkeit der Bürger, konnte die Anzahl dieser Straftaten aber in Grenzen gehalten werden“, stellte der Polizist fest.

Ein anderer niedersachsenweiter Trend in der Corona-Krise habe sich in Peine allerdings nicht gezeigt: Der vielfach erwartete Anstieg von häuslicher Gewalt, ausgelöst durch dauerhaftes und enges Zusammenleben, sei in Peine nicht signifikant erkennbar gewesen. „Die Dunkelziffer dürfte aber groß sein“, befürchtet der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Von Christian Meyer