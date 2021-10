Wichtige Dienstleistungen erledigt trotz Trennung bis heute die AKH-Gruppe aus Celle für das Peiner Klinikum. Nach der Insolvenz war eigentlich eine Komplett-Entflechtung vorgesehen, doch nun stehen Gespräche für eine Fortführung von Apotheke, Einkauf, IT und anderen Bereichen in Celle an.