Anstieg: Peines Corona-Inzidenz kratzt wieder an der 200er-Marke

Kreis Peine

Es geht wieder in die falsche Richtung: Bereits zum fünften Mal in Folge ist Peines Corona-Inzidenz gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Freitag mit 197,3 an (Vortag 178,1).

Peine unter Landesschnitt

Zuletzt hatte auch das Peiner Gesundheitsamt täglich eine hohe zweistellige Zahl an Corona-Neuinfektionen gemeldet. 54, 84, 70: Das Infektionsgeschehen ist so hoch wie seit Wochen nicht mehr. Und trotzdem: Mit seinen Werten steht Peine im landesweiten Vergleich noch gut da. Die Corona-Inzidenz liegt unter dem Niedersachsen-Schnitt, der ebenfalls seit Tagen klettert und nun auf 239,8 stieg (Vortag 214,8). Am kritischsten ist das Infektionsgeschehen landesweit derzeit in der Stadt Delmenhorst (664,5). Dahinter folgen die Kreise Verden (588,8) und Harburg (497,2).

Zwei Corona-Patienten auf Peiner Intensivstation

Den Top-Wert in Niedersachsen hält der Kreis Wittmund, der mit einer Inzidenz von 92,4 nun der einzige ist, der noch unter 100 liegt. Auch die folgenden Kommunen sind mit Friesland (110,1) und Leer (124,2) Küstenkreise.

Doch es gibt auch Erfreuliches: Der wichtige Leitindikator der Hospitalisierung, der anzeigt, wie viele Corona-Patienten zuletzt in Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, sank auf 4,3 (Vortag 4,5). Auch der Anteil der Corona-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, sank. Der Intensivbetten-Indikator liegt nun bei 6,9 Prozent (Vortag 7,4). Im Peiner Klinikum werden laut Intensivregister derzeit zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss invasiv beatmet werden.

Von Christian Meyer