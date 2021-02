Anstieg: Peine hat die dritthöchste Inzidenz in Niedersachsen

Kreis Peine

Während die meisten Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen bereits den Sprung unter die 100er-Marke bei der Corona-Inzidenz geschafft haben, leuchtet die Corona-Warn-Ampel im Landkreis Peine weiterhin dunkelrot. Montag kletterte der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamts noch einmal leicht von 160,2 auf 162,5.

Emden mit Top-Wert in Niedersachsen

Damit hat der Landkreis Peine in Niedersachsen die dritthöchste Corona-Inzidenz. Nur in Uelzen (245,7) und Nienburg (206,8) ist das Infektionsgeschehen derzeit noch kritischer als im Peiner Land. Peines Nachbarkommune Celle darf sich dagegen mit 38,0 über eine der niedrigsten Inzidenzen in Niedersachsen freuen. Den Topwert hält derzeit die Stadt Emden mit einem Wert von nur 16,0.

Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen belasten Peiner Land

Hauptursache für das hohe Infektionsgeschehen im Peiner Land waren zuletzt erneut Corona-Ausbrüche in mehreren Seniorenheimen. Das führte auch zum Wochenrekord von 80 neuen Fällen am vergangenen Dienstag.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Sieben-Tagesinzidenz in Niedersachsen liegt bei 78,0 – und ist damit nicht einmal halb so hoch wie die im Landkreis Peine. Montag hatte das Landesgesundheitsamt landesweit 308 neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 142 927. Die Zahl der mit oder am Corona-Virus Verstorbenen war Montag um 3 auf nun 3285 gestiegen.

Von Christian Meyer