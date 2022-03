Stederdorf

Freude, Erleichterung, Dankbarkeit, aber auch Trauer, Unsicherheit und Angst: Es war ein Abend voller widersprüchlicher tiefer Emotionen. Am Sonntag gegen 21 Uhr ist der von den Peiner Service-Clubs Round Table und Old Table organisierte Hilfskonvoi nach fast 4000 Kilometern – zurückgelegt in nur vier Tagen und vier Nächten – wohlbehalten wieder angekommen. Mit an Bord der sechs Kleinbusse waren 34 Menschen, die bis vor wenigen Tagen in der Ukraine ihre Zuhause hatten, darunter zwölf Kinder und ein erst wenige Monate altes Baby.

Angesichts der erschöpften Menschen, weinend an den Tischen sitzender Frauen, des friedlich in einer gespendeten Kinderkarre schlafenden Babys und und dem Ende der geglückten Hilfsaktion, die für alle Seiten mit vielen Strapazen verbunden war, musste sich auch so mancher deutsche Helfer die eine oder andere Träne aus dem Augenwinkel tupfen.

Es gibt ein Spendenkonto Der Rotary-Club Peine unterstützt das Hilfsprojekt für ukrainische Flüchtlinge und hat ein Konto bei der Volksbank Brawo unter DE 90 26 99 71 89 10 90 00 eingerichtet. Dorthin können Spenden mit dem Hinweis „Hilfe Ukraine“ überwiesen werden. Ab einem Betrag über 300 Euro wird es eine Spendenquittung geben.

Daheim war alles bis ins Detail vorbereitet

Während der Konvoi noch unterwegs war, hatten die Daheim-Gebliebenen schon alles bis ins Detail vorbereitet. Belegte Brötchen und warmes Essen stand ebenso parat wie Getränke, und alles wurde dankbar angenommen. „Wir haben auch für jeden eine Willkommenstüte vorbereitet mit einigen Dingen, die in den ersten Tagen ganz sicher gebraucht werden. Mund-Nasen-Schutze zum Beispiel “, sagt Christian Vaterodt, Präsident des Round Tables und einer der Organisatoren der Aktion. Für das Baby lagen Windeln und Feuchttücher bereit, und neben der Karre stand auch ein Autositz.

Zur Galerie Medikamente, Getränke und Lebensmittel auf dem Hinweg, Menschen auf der Rücktour: Große Hilfsaktion ist am Sonntagabend zu Ende gegangen.

Acht ehrenamtliche Dolmetscherinnen stehen zur Verfügung

Vaterodt begrüßte die Gäste und erklärte den weiteren Ablauf. Nach jedem seiner Sätze übersetzte eine der acht bereitstehenden Dolmetscherinnen, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Bei seinem Dank an das Fahrerteam, an das zudem Rosen verteilt wurden, gab es spontanen Applaus. Und als Vaterodt versprach, dass an diesem Abend jeder in einem warmen Bett schlafen könne, riss ein Mädchen glücklich die Arme wie zum Jubel hoch. Auch das ein Moment für Pipi in den Augen. „Wir wissen, dass ihr eure Kinderzimmer zu Hause lassen musstet und nicht viel mitnehmen konntet. Damit ihr euch in den nächsten Tagen beschäftigen könnt, haben wir ein bisschen Spielzeug besorgt. Davon könnt ihr euch alle etwas aussuchen“, sagte Vaterodt, und die Kinder ließen sich nicht lange bitten.

Auch nach der Ankunft werden die Gäste weiter betreut

Es galt dann noch einige Formalitäten zu klären, bevor es für die Gäste aus dem Kriegsgebiet weiterging: Für die ersten Tage sind sie in Familien untergebracht, die sich mit Unterstützung der Dolmetscherinnen und Tabler um sie kümmern werden. Die Organisation erfolgt über eine Whatsapp-Gruppe, in der unter anderem gezielt konkrete Anfragen nach benötigtem Material oder fehlenden Kleidungsstücken oder Schuhen gestellt und schnell abgearbeitet werden können.

„Ich kann meine Gefühle und Gedanken gar nicht in Worte fassen. Es ist unglaublich, was wir in dieser kurzen Zeit erlebt haben. Wir brauchen alle sicher noch lange, bis wir das verarbeitet haben“, sagte Jan-Philipp Schönaich. Er ist ebenfalls einer der Organisatoren und hat die lange Fahrt mitgemacht.

Von Kerstin Wosnitza