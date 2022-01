Peine

In Peine ist in diesem Jahr Baubeginn für Hunderte neue Wohnungen: An der Theodor-Heuss-Straße sollen allein 174 neue Wohneinheiten entstehen, am Bahnhof auf dem ehemaligen Mälzerei-Gelände Langkopf gut 130, auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz 107 und im Lindenquartier 56 – und das sind lediglich die größeren Projekte. „Nur in wenigen Regionen Niedersachsens dürfte im Verhältnis zur Einwohnerzahl ein so umfangreicher Wohnungsneubau stattfinden wie derzeit in der Stadt Peine“, kommentiert der Vorsitzende des Haus-, Wohnungs-und Grundeigentümervereins für Stadt und Kreis Peine (HWG), Hans-Hinrich Munzel.

Hans-Hinrich Munzel. Quelle: Archiv

In ihrem Wohnraumversorgungskonzept hatte die Stadt Peine für den Zeitraum von 2013 bis 2030 einen Bedarf von bis zu 1600 Wohneinheiten ausgewiesen, in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung. Tatsächlich wurden allein im Zeitraum von 2013 bis 2020 rund 1270 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern genehmigt. Gebaut wurden nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) im Landkreisgebiet allein im Jahr 2020 rund 600 neue Wohnungen, das Groß davon im Stadtgebiet. Das Gesamtinvestitionsvolumen dabei lag bei rund 123 Millionen Euro. Ein Ende des Neubau-Trends zeichnet sich laut der IG Bau nicht ab. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen seien nach wie vor so prall gefüllt, dass sie „mit dem Bauen kaum hinterherkommen“.

Ein Gutachten des Institutes der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2018 hat bereits einen „nicht unerheblichen Wohnungsüberhang“ für den Landkreis Peine für die nächsten Jahre vorausgesagt, erklärt Munzel vom HWG. „Seinerzeit habe ich nicht geglaubt, dass diese Prognose zutreffen könnte. Geht man aber derzeit durch Peine, trifft man auf viele vollendete, andere noch in der Bauphase befindliche oder in nächster Zukunft geplante neue Wohnanlagen.“

Neubauprojekt an prominenter Stelle: Zwischen Markt- und Echternplatz zum rückwärtigen Pulverturmwall hin sind 18 Wohneinheiten geplant. Quelle: Michael Lieb

In diesem Zusammenhang verweist Munzel auch auf die erst in jüngster Vergangenheit fertiggestellten Wohnbauprojekte wie auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades an der Gunzelinstraße, am Friedrich-Ebert-Platz (gegenüber der Peiner Festsäle), an der Ecke Echternplatz/Hagenstraße, an der Duttenstedter Straße, an der Ahornstraße und am Nachtigallenweg. Weitere Projekte wie auf dem Gelände der ehemaligen Wäscherei Wrede an den Bleicherwiesen stehen bereits in den Startlöchern. Bereits gebaut wird auch an prominenter Stelle zwischen Markt- und Echternplatz zum rückwärtigen Pulverturmwall hin, wo 18 Wohneinheiten geplant sind. Darüber hinaus sei der Neubau einer ganzen Reihe kleinerer Wohnanlagen zwischen sechs und zehn Wohneinheiten über das Stadtgebiet verteilt zu beobachten, so Munzel.

Mittellage Peines begünstigt Wohnungsneubau

Den lebhaften Wohnungsneubau führt der HWG-Experte unter anderem auf die Mittellage Peines mit seinen günstigen Verkehrsanbindungen zwischen den beiden Oberzentren Hannover und Braunschweig zurück. Wohneigentum, aber auch Mieten, seien in den beiden Großstädten erheblich teuerer. Insgesamt bewertet Munzel die Situation als erfreulich. Zwar würden die neuen Wohnungen zu Preisen meist ab zehn Euro pro Quadratmeter vermietet, gleichzeitig würden durch den Bezug dieser Neubauwohnungen aber auch viele Altbauwohnungen frei, die in der Regel zu deutlich niedrigeren Preisen vermietet werden. Die Entwicklung könne zu einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt im Landkreis Peine beitragen. Der durchschnittliche Mietpreis in Peine liegt laut dem aktuellen Mietspiegel bei 8,14 Euro pro Quadratmeter.

Hans-Jürgen Tarrey Quelle: Archiv

Auch Peines Stadtbaurat Hans-Jürgen Tarrey zeigt sich mit dem Wohnungsbaufortschritt zufrieden: „Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung von Wohnraum in allen Segmenten im Stadtgebiet weiterhin ein wichtiges Thema ist und hier durchaus erhebliche Erfolge zu verzeichnen sind. Speziell das innerstädtische Wohnen ist eine sehr positive Entwicklung, die eine Belebung der Innenstadtlagen und effiziente Infrastruktur bedeutet. Bei den Wohnungen in neu errichteten Gebäuden handelt es sich außerdem in der Regel um barrierefreien oder mindestens barrierearmen Wohnraum und trägt auch in diesem Segment zu einer deutlichen Entspannung bei.“

Experte: Marktplatzquartier muss an Attraktivität gewinnen

Eine große Herausforderung sieht Tarrey aktuell aber dennoch „in der Sicherung und der Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen mit günstigen Mieten und Nebenkosten“. Auf diesem Sektor gebe es zwar ganz gute Zahlen im Altbaubestand, aber es dürften noch mehr geförderte neue Wohnungen entstehen.

Entwurf für den Carl-von-Ossietzky-Platz: Hier sollen gut 100 Wohnungen zu günstigen Mieten bereitgestellt werden. Quelle: Investor

HWG-Experte Hans-Hinrich Munzel appelliert mit Blick auf die Wohnungsbauentwicklung an alle Entscheidungsträger, weiterhin mit vereinten Kräften an der Steigerung der Attraktivität der Innenstadt zu arbeiten, und insbesondere des Marktplatz-Quartiers. „Der Marktplatz ist die Visitenkarte jeder Stadtgesellschaft und das eigentliche Begegnungszentrum“, sagt er. Das Marktplatzquartier müsse gegenüber den Herausforderungen der Corona-Krise und des Online-Handels verteidigt werden. Auch für viele Neubürger sei eine attraktive Innenstadt ein Anziehungspunkt und Wohlfühlfaktor, in der sich urbanes Leben im besten Sinne entfalten könne.

Von Michael Lieb