Angriff im Vollrausch: 26-Jähriger aus Peine räumt Tat ein

Hildesheim/Peine

Er hat im Rausch an der Lindenstraße in Peine im Dezember 2020 auf zwei Frauen eingeschlagen und eingetreten und sie schwer verletzt. Sie erlitten Gesichtsfrakturen und ein Schädelhirntrauma. Am Mittwoch hat der Prozess gegen den 26-jährigen Angeklagten wegen vorsätzlichen Vollrausches begonnen. Er soll sich durch große Mengen Alkohol und die Einnahme von Medikamenten vorsätzlich in einen derart starken Rauschzustand versetzt zu haben, dass er deswegen schuldunfähig war.

Zu Beginn der Verhandlung sagte sein Pflichtverteidiger, dass der Angeklagte den Tatvorwurf objektiv einräume, sich aber zum Hergang nicht äußern wolle. Vieles liege für ihn im Dunkeln, und er könne sich an den Ablauf nicht erinnern. „Er weist keine Schuld von sich und weiß, dass er Schuld auf sich geladen hat.“

Alkohol- und Drogenprobleme

Die vergangenen etwa zehn Jahre hat der heute 26-Jährige, der nach eigenen Angaben aus der Punkszene kommt, immer wieder mit Alkohol- und Drogenproblemen gekämpft. Auf abstinente Phasen folgten Rückfälle. Er brach Lehren zum Kfz-Mechatroniker und Einzelhandelskaufmann ab und war zeitweise obdachlos.

An besagtem 17. Dezember war der Angeklagte wegen einer Nasenkorrektur nach einem Unfall zur Untersuchung in einem Braunschweiger Krankenhaus. Nach der Einnahme von starken Medikamenten soll er schon dort Alkohol getrunken haben und später mit dem Zug nach Peine gefahren sein, wobei er auf der Zugfahrt noch eine Flasche Weinbrand größtenteils ausgetrunken haben soll. Bei der Ankunft in Peine soll der Angeklagte schließlich wegen der akuten Vergiftung eine psychische Störung gehabt haben, die mit Verwirrtheit sowie wahnhaften und halluzinatorischen Situationsverkennungen einhergeht und die Schuldfähigkeit aufhebt.

In diesem Zustand hat der 26-Jährige zunächst unvermittelt die Fahrerin eines Behinderten-Kleinbusses angegriffen, nachdem diese ausgestiegen war, um einen Rollator aus dem Kofferraum zu holen. Er schlug massiv auf die Frau ein und trat dann auch noch auf sie ein, als sie am Boden lag. Dann soll er um den Kleinbus herum gegangen und eine Frau mit körperlichen Einschränkungen aus dem Bus gezogen haben. Danach schlug und trat er ebenfalls auf sie ein. Aus Sicht der Anklage hatte er das Ziel, die Frauen zu töten. Erst als er davon ausging, dafür alles getan zu haben, soll er von den Opfern abgelassen haben. Der Mann wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

70-jährige Fahrerin des Kleinbusses sagt aus

Am ersten Verhandlungstag sagte die heute 70-jährige Fahrerin des Kleinbusses aus, die von ihrem Sohn begleitet wurde. Als sie ausgestiegen war, riss ihr von hinten plötzlich jemand an den Haaren und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht. „Von da an weiß ich nichts mehr“, berichtete sie. Noch heute klagt sie über Nacken- und Kopfschmerzen. Auf ihre seelischen Schmerzen befragt, antwortete sie: „Es gibt Tage, an denen komme ich gut zurecht und an anderen Tagen wird mir alles zu viel.“ Sie bekomme immer wieder Angst, wenn jemand dicht hinter ihr stehe und nehme Tabletten zum Einschlafen. Sie befinde sich in einer Ergotherapie und einer Gesprächstherapie mit einer Psychologin. Sie habe ihren Alltag ganz gut im Griff, lenke sich ab und habe auch schnell wieder angefangen, Behinderte zu fahren, sagte die gefasst wirkende Frau.

Fünf weitere Zeugen sagten am Mittwoch noch aus, schilderten die Vorgänge aus verschiedenen Blickwinkeln und bestätigten die Schläge und Tritte.

Das Verfahren wird am Montag, 31. Mai, ab 9 Uhr in Saal 147 des Landgerichts in Hildesheim mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt. Auch das zweite Opfer soll aussagen. Am Dienstag, 1. Juni, könnten dann ab 9 Uhr in Saal 149 bereits die Plädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden.

Von Jan Tiemann