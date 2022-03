Kreis Peine

Neue Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur gemeinsam spazieren gehen. Die Fachstelle „Frühe Hilfen“ vermittelt Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren Kontakte zu anderen Eltern in der Nähe. Bei einem gemeinsamen Spaziergang können sie sich über Fragen des Familienalltags austauschen, plaudern und die Bewegung an der frischen Luft genießen. Es treffen sich jeweils nur Personen aus zwei Haushalten, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Haben Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren Fragen rund ums Elternwerden und Elternsein, so ist das Angebot „Walk and Talk“ das Richtige: Bei einem gemeinsamen Spaziergang hat eine Mitarbeiterin der Fachstelle „Frühe Hilfen“ ein offenes Ohr für kleinere oder größere Sorgen und steht mit Rat und Tat zur Seite, so der Kreis.

Info: Mit der Fachstelle „Frühe Hilfen“ bietet der Landkreis Peine werdenden Eltern sowie Familien mit Kindern bis drei Jahren eine erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die neue Lebenssituation sowie bei schwierigen Situationen im Familienalltag. Erstberatung zu individuellen Anliegen, unbürokratische Vermittlung hilfreicher Ansprechpartner sowie umfassende Informationen zu Angeboten und Kursen für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern im Landkreis Peine gehören zu ihrer Kernaufgabe.

So funktioniert die Anmeldung

Für individuelle Fragen und Anliegen stehen die Mitarbeiterinnen täglich von 9 bis 12 Uhr und – außer freitags – auch von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer (05171) 401- 2144 oder per E-Mail an fruehehilfen@landkreis-peine.de zur Verfügung. Dort sind auch Anmeldungen für die beiden neuen Angebote möglich.