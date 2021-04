An der Peiner Gunzelinstraße: Acht neue Häuser mit 97 Wohnungen

Peine

Die Baumaschinen brummen laut auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades an der Peiner Gunzelinstraße: Etwa 50 Bauarbeiter sind vor Ort und haben bereits acht neue Häuser errichtet, jetzt ist der Innenbau dran. Mitten in Peine entstehen für 25 bis 30 Millionen Euro insgesamt 97 hochwertige Wohnungen in unterschiedlichen Größen inklusive Tiefgarage – sowie ein Freigelände mit Spielplätzen.

Anfang 2018 haben die Stadtwerke Peine das Grundstück verkauft. Inzwischen gehört es der Projektgesellschaft MHMI, einer Bauträger- und Hausverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, die in dem Bereich zwischen der Gunzelin- und der Stormstraße unter dem Namen „Wohnpark Graf Gunzelin“ baut. MHMI-Projektleiter Joachim Kircher sagt: „Es entstehen hier acht Häuser mit Keller- und Erdgeschoss, einem ersten und zweiten Obergeschoss sowie einem Dachgeschoss und einer Tiefgarage. Insgesamt werden 97 hochwertige Wohnungen in unterschiedlichen Größen zwischen 42 und 120 Quadratmetern erstellt – darunter sind 17 barrierefreie und elf rollstuhlgerechte Einheiten sowie vier Maisonettewohnungen über zwei Etagen.“ Der Mietpreis liegt bei durchschnittlich zehn Euro pro Quadratmeter.

Es sei also für alle Altersklassen etwas dabei, was sozusagen ein altersübergreifendes Wohnen ermögliche. Die Häuser seien auch mit Personenaufzügen versehen. Des weiteren bieten die Wohnungen laut Kircher „großzügige Gärten im Erdgeschoss, Balkone oder Dachterrassen an“. Während das Haus 1 direkt an der Gunzelinstraße auf Wunsch der Nachbarn den Charakter eines Reihenhauses habe, gebe es bei den anderen Gebäuden einen modernen Mix aus dunklem Klinkerstein, weißem und rotem Putz.

Der Fachmann betont: „Wichtig ist uns vor allem das Thema ,nachhaltiges Bauen’. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir so wenig Kunststoff und Styropor wie möglich verwenden und stattdessen mineralische Dämmstoffe einsetzen. Das hast auch den Vorteil, dass der Dämmstoff durch seine Atmungsaktivität für ein besseres Innenklima sorgt – neben dem Verzicht auf Erdöl als Grundstoff sowie der Nichtbrennbarkeit des Dämmstoffs.“ Daneben gebe es große Regen-Rückhalteschichten auf den Dächern, in denen der Niederschlag gespeichert und verlangsamt wieder abgegeben wird (Retention). „Das ist ein System, das wir in Berlin schon oft umgesetzt haben. Das in den Schichten gespeicherte Wasser wird von der darüber liegenden Dachbegrünung aufgesaugt, und es sorgt auch dafür, dass es im Sommer durch Verdunstung kühler bleibt und sich die Gebäude nicht so stark aufheizen“, erklärt der Ingenieur. Parallel dazu werde Fernwärme als Energieträger für die Beheizung der Wohnungen mit Fußbodenheizungen sowie Warmwasser-Erzeugung genutzt.

Das alte Peiner Hallenbad 43 Jahre nach der Eröffnung war das alte Hallenbad an der Gunzelinstraße Mitte Juni 2015 geschlossen worden. Den Betrieb des Bads hatten die Stadtwerke Peine im Jahr 1992 übernommen. Von da an bis zum Aus zählte das Hallenbad rund 2,7 Millionen Gäste. Nach der Schließung an der Gunzelinstraße eröffnete im gleichen Jahr das neue P3 Hallen- und Freibad am Neustadtmühlendamm. Erste Pläne zum Wohnpark auf dem Gelände präsentierte die Stadt Peine bereits im Februar 2016, während der tatsächliche Abriss erst 2018 begann.

Auch ein Freigelände mit zwei Spielplätzen für die Kinder soll es geben, mehrere Sitzmöglichkeiten und einen öffentlichen Durchgangsweg, der die Gunzelinstraße mit der Stormstraße verbindet. Abstellmöglichkeiten für 60 Fahrzeuge sind draußen auf dem Gelände geplant, und eine große Tiefgarage mit 68 Stellplätzen und einer Deckenhöhe von 2 bis 2,10 Metern wurde gebaut. „Da passt auch bequem ein SUV hinein“, ist sich Kircher sicher. Dort kann es auch bei entsprechendem Bedarf ausreichend Ladesäulen für Elektroautos geben und einen großen Fahrradkeller.

„Mit einer Fertigstellung der Gebäude ist voraussichtlich Ende des Jahres zu rechnen“, so der Fachmann. Das Problem sei, dass es durch Corona leider zu Lieferverzögerungen bei einigen Baumaterialien komme. Daher habe es schon eine zeitliche Verschiebung gegeben – eigentlich wollte man schon in diesem Sommer fertig werden. Das Investment-Unternehmen Primevest Capital Partners aus Berlin und Utrecht (Niederlande) hat das Projekt gekauft für ein süddeutsches Versorgungswerk.

Um die komplette Vermietung der 97 Mietwohnungen kümmert sich die Peiner Firma Bahr Immobilien Verwaltungs-GmbH. „Die Nachfrage ist wegen der zentralen Lage, der modernen Bauweise und der umliegenden, guten Infrastruktur sehr groß“, betont der Geschäftsführer Andreas Bahr. Interessenten hätten bereits jetzt die Möglichkeit, sich bei Bahr Immobilien listen zu lassen. Sobald das Betreten der Baustelle gefahrenfrei möglich ist und sich die Corona-Lage entspannt hat, werden Besichtigungen von Bahr angeboten.

Von Thomas Kröger