Peine

Der Prozess sollte starten – doch die Angeklagten fehlten. Der Tatvorwurf: Besonders schwerer Fall von Diebstahl. Bei ihren Beutezügen, unter anderem in Peine, Stederdorf und Vöhrum, soll ein Paar mehrfach, Süßwaren in großen Mengen aus den verschiedensten Lebensmittelmärkten im Raum Peine gestohlen haben. Als das Pärchen bei einem ihrer Raubzüge entdeckt wurden, stellte die Polizei im Kofferraum ihres Autos massenweise gestohlene Ware aus mehreren Geschäften sicher. „Das war gewerbsmäßiger Diebstahl“, so die Einschätzung des Richters.

Wohnort der Angeklagten ist unbekannt

Trotz zeitgerechter Vorladung erschienen die beiden Angeklagten am Donnerstag nicht zum Prozesstermin. Da der aktuelle Wohnort der Angeklagten derzeit nicht bekannt ist, konnte eine Zwangsvorführung durch die Polizei nicht durchgesetzt werden. Der Richter verhängte eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro gegen die Angeklagten und setzte die Verhandlung aus. Ein Erlassantrag für einen Strafbefehl soll folgen.

Von Eckhard Bruns