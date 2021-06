Oberg

Er konsumierte viel Alkohol, fühlte sich aber am nächsten Tag fit genug, um aufs Mofa zu steigen. Auf nasser Fahrbahn geriet er ins Schleudern und stürzte mit dem Mofa seines Freundes. Im Blut: 1,5 Promille. Vor dem Peiner Amtsgericht musste der Oberger sich nun verantworten.

Der Restalkohol stammte nach Angaben des 19-Jährigen vom Vorabend. Dabei gab er an, intensiv alkoholische Getränke bis spät in die Nacht konsumiert zu haben. „Das war richtig viel Alkohol“, so der Richter. Der Angeklagte erlitt bei dem Unfall im Januar Prellungen und Schürfwunden, die im Krankenhaus versorgt wurden. Am Roller des Freundes entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro, an einem geparkten Auto von etwa 1000 Euro. Dem 19-Jährigen wurde der Führerschein entzogen.

Angeklagter: Ich habe nicht über den Restalkohol nachgedacht

„Ich fühlte mich bereits gut, und ich habe nicht über den Restalkohol nachgedacht“, erklärte der junge Oberger. „Mir ist es wichtig, dass ich meinen Alkoholkonsum ändere. Meine Eltern unterstützen mich dabei sehr stark.“. Zwischenzeitlich hat der Angeklagte an einem Sucht-Beratungsgespräch teilgenommen.

Der Mann gab die erhobenen Vorwürfe sofort zu und zeigte ehrliche Reue. Die verursachten Schäden wurden der Versicherung gemeldet und sollen in Raten zurückgezahlt werden. Nach übereinstimmenden Erklärungen von Staatsanwältin, Verteidiger sowie Jugendgerichtshilfe, folgte der Richter den Vorschlägen und verkündete sein Urteil nach dem Jugendstrafrecht: Noch weitere vier Monate Führerscheinentzug, eine Teilnahme an einem Verkehrssicherheits-Seminar in Braunschweig sowie drei Termine bei den Lukas Werken in Peine mit dem Ziel einer qualifizierten Suchtberatung. Der Angeklagte muss die Verfahrenskosten nicht übernehmen.

Staatsanwältin und Verteidiger verzichteten, nach kurzer Rücksprache mit dem Angeklagten auf eine mögliche Revision. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Von Eckhard Bruns