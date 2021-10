Kreis Peine

Die Signale stehen auf Ampel-Koalition in Berlin. Nachdem die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP zu einem erfolgreichen Ende gekommen sind, haben die Unterhändler ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Peiner Parteispitzen begrüßen dies.

„Ich finde es gut, dass es zu Verhandlungen kommt“, sagt der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete und Unterbezirksvorsitzende Matthias Möhle. „Irgendwie waren die Gespräche aber auch zum Erfolg verdammt. Ein Scheitern hätte niemand verstanden.“ Aber die Komplexität der nun folgenden Verhandlungen sei nicht ohne.

Einzelne Positionen nicht „mit aller Macht festzurren“

Ein Knackpunkt mit der FDP sei sicherlich das Thema Steuererhöhungen oder Steuersenkungen. „Das Thema Mobilität muss mit den Grünen so auf die Straße gebracht werden, dass der ländliche Raum nicht zu kurz kommt und ein Gleichgewicht mit den Städten ausgelotet wird.“ Angesichts der Dimensionen der kommenden Aufgaben und der Unwägbarkeiten, was auf uns in den kommenden vier Jahren noch zukommen könnte, sollte man nach Ansicht von Möhle einzelne Positionen aber nicht „mit aller Macht festzurren“.

Auch Stefanie Weigand, Co-Sprecherin des Peiner Kreisverbandes der Grünen, freut sich über das Ergebnis. Die Entscheidung für Koalitionsverhandlungen zeige auch, dass es in grundlegenden Dingen offenbar eine Annäherung mit der FDP gegeben habe. „Ich vertraue unserer Parteispitze, dass die Basis in die Verhandlungen mit einbezogen wird.“

„Soziale Krise nicht gegen die Klimakrise ausspielen“

Eine große Herausforderung sei der Klimawandel, wobei hier auch immer die sozialen Belange berücksichtigt werden müssten. „Man darf die soziale Krise nicht gegen die Klimakrise ausspielen“, betonte Weigand. Die CO2-Emissionen müssten so schnell es geht gesenkt werden, dabei müsse entschlossen und entschieden gehandelt und die Ziele terminiert werden. „Klimawandel und Digitalisierung sind große Aufgaben, die nicht zum Nulltarif zu bewältigt werden können. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden.“

„Alternative zur Ampel liegt nicht auf der Hand“

„Es musste zwangsläufig dazu kommen“, meint Holger Flöge, Kreisvorsitzender der Peiner FDP. „Eine Alternative zur Ampel liegt nicht auf der Hand.“ Er begrüßt das Ergebnis der Sondierungsgespräche, gleichwohl sei eine Ampel-Koalition keine Liebeshochzeit. „Das konnte man deutlich sehen.“ Es habe erheblicher Druck auf den Verhandlungspartnern gelastet.

Eine rote Linie sind für Flöge die Finanzen. Hier halte er es mit dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der sich gegen ein Aufweichen der Schuldenbremse ausspricht. „Die Pandemie hat ein großes Loch in die Staatskassen gerissen, dies darf nicht noch vergrößert werden“, ist Flöge überzeugt. „Die Schuldenbremse ist noch bis 2022 ausgesetzt, danach muss sie wieder anziehen.“

Von Jan Tiemann