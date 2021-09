Peine

„In Deutschland merkt man kaum, dass eine so wichtige Wahl bevorsteht“, sagt die junge Amerikanerin Emma Rose Trautmann-Galloway. Sie war im Schuljahr 2014/2015 als Gastschülerin in Peine und lebt zurzeit wieder für ein Jahr in Deutschland. 2020 hat sie als Mitarbeiterin in einem amerikanischen Wahlbüro in ihrem Heimatort Asheville in North Carolina die Präsidentschaftswahl unmittelbar miterlebt, nun beobachtet die politisch interessierte junge Frau gespannt das deutsche Pendant. Ihr Haupteindruck: Es ist alles viel unaufgeregter und unspektakulärer als in den USA.

„Zwar hängen überall Wahlplakate, es gibt Berichte im Fernsehen und auch Wahlveranstaltungen, aber im Vergleich zu Amerika hält sich das sehr in Grenzen. Dort holen sich auch viele Privatpersonen Werbemittel und schmücken ihre Vorgärten damit. Das habe ich in Deutschland noch nirgends gesehen“, sagt die 23-Jährige. Und noch etwas ist ihr besonders aufgefallen: In den USA gibt es vor Wahlen an vielen Stellen parteiunabhängige Info-Stände, die auf das bevorstehende Ereignis hinweisen. Es wird also regelrecht Werbung fürs Wählen gemacht.

Emma Rose Trautmann-Galloway mit einem Wahlplakat für die Bundestagswahl. Quelle: Emma Trautmann

„In den USA wird den Bürgern das Wählen schwer gemacht“

„Das liegt daran, dass es keine Meldepflicht gibt. Es ist gar nicht bekannt, welche Bürger gerade wo leben, deshalb kann man sie nicht – wie in Deutschland – systematisch anschreiben und Wahlbenachrichtigungen zuschicken“, erklärt die junge Frau. Wer wählen will, muss sich selbst um die Registrierung im Wählerverzeichnis kümmern und erfragen, welches Wahlbüro dann zuständig ist. Das ist mit Aufwand und Eigeninitiative verbunden und deshalb für viele Menschen unattraktiv. Sie müssen davon zu überzeugt werden, wählen zu gehen. „Meiner Meinung nach wird das Wählen den Bürgern in den USA schwer gemacht“, so die Meinung von Trautmann-Galloway. Überrascht ist sie, wie nahbar die Politiker in Deutschland sind: So hat sie bei einem Spaziergang in Peine in der Fußgängerzone mal eben den aktuellen Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) beim Wahlkampf in seinem Wahlbezirk getroffen.

„Wartezeiten vor dem Wahllokal sind in Amerika normal“

Bei den Kommunalwahlen im Peiner Land vor gut eine Woche kam es zu für deutsche Wähler sehr ungewöhnliche Warteschlangen und entsprechende Wartezeiten. Das hat für Aufregung gesorgt, über die die junge Amerikanerin nur schmunzeln kann. „Ich bin schon zufrieden, wenn ich nicht länger als eine halbe Stunde anstehen muss. Meine Tante hat schon einmal fast zwei Stunden gewartet, bis sie ihre Stimme abgeben konnte. Das ist bei uns nichts Überraschendes“, sagt die Amerikanerin.

„Es ist aufwendig, sich mit den Zielen der Parteien zu befassen“

„Sehr ungewöhnlich ist für sie die Vielzahl an Parteien, die in den Bundestag einziehen wollen. „Wenn man sich mit allen Programmen und Zielen befassen möchte, ist das schon sehr aufwendig“, so die Beobachtung. Das sei in den USA einfacher: Es gibt nur zwei Parteien, die traditionell für bestimmte Inhalte und Werte stehen. „Bei der Präsidentenwahl ist das aber gar nicht so wichtig, da entscheiden sich die Menschen eher für den einen oder den anderen Menschen – im vergangenen Jahr Donald Trump oder Joe Biden“, so die Einschätzung der jungen Frau. Zudem wird der Präsident direkt gewählt: Wer die größte Zustimmung bekommt, wird es. Das erscheine ihr einfacher als in Deutschland, wo man im Vorfeld nicht einmal wisse, welche Regierung man mit seiner Stimme wählt, weil nicht klar ist, welche Parteien später Koalitionen eingehen.

Und noch etwas ist anders: In Deutschland ist die Durchführung der Wahl bis ins Detail zentral geregelt. „In Amerika hat jeder Staat eigene Vorgaben, wie die Wahl durchgeführt wird. In North Carolina zum Beispiel gab es in den beiden Wochen vor dem traditionellen Wahl-Dienstag täglich die Möglichkeit zum Early Voting, also zum Früh-Wählen. In anderen Staaten gibt es das nur an einem Wochenende, vorgeschrieben ist es meines Wissens gar nicht“, sagt Trautmann-Galloway.

Von Kerstin Wosnitza