Peine

Das Impfzentrum Peine bietet am Freitag, 16. Juli, eine Impfaktion mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an: Impfwillige Personen können an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 12 sowie 13 bis 15 Uhr ohne vorherige Anmeldung zum Impfzentrum (Woltorfer Straße 77a, Peine) kommen und eine Impfung mit diesem Vakzin erhalten. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis sowie der Impfausweis.

Eine einmalige Impfung genügt

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson genügt eine einmalige Impfung, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Aber Achtung: Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis einschließlich 17 Jahren können nicht an der Aktion teilnehmen, da sie ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden.

Von Kerstin Wosnitza