Althusmann: „Mehrum bietet ideale Voraussetzungen für die Wasserstoff-Produktion“

Der CDU-Landesvorsitzende und niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat der PAZ vor der Bundestagswahl ein Interview gegeben. Das Treffen mit Redaktionsleiter Thomas Kröger fand bei einem Termin in Ohlum statt.

Die Bundestagswahlen stehen bevor. Wie werden die CDU und Armin Laschet abschneiden?

Die CDU wird gemeinsam mit der CSU stärkste Kraft werden, darauf setze ich. Etwa 40 Prozent der Wähler haben zwar ihre Briefwahlunterlagen zuhause, sind aber noch unentschlossen. Wir wollen keine Umfragen gewinnen, sondern setzen auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine gute Politik der Union. Umfragen sind noch lange keine Ergebnisse. Das haben wir bei der Kommunalwahl in Niedersachsen und der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erlebt. Trotz schlechter Umfragen hat die CDU letztendlich deutlich vorn gelegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine geschlossene CDU/CSU ein Ergebnis erzielt, das zur Regierungsbildung führen wird.

Woran liegt es, dass Armin Laschet im Wahlkampf große Schwierigkeiten hatte?

Ich kenne Armin Laschet persönlich sehr gut und bin mit ihm auch über den sogenannten ‚Parteifreund‘ hinaus verbunden. Insofern bin ich davon überzeugt, dass seine menschliche und pragmatische Art, Herausforderungen anzunehmen, Lösungswege zu finden und mit Menschen respektvoll umzugehen, ein ganz entscheidender Vorteil ist. Er wird in der politischen Auseinandersetzung zeigen, dass er nicht nur erfahren und qualifiziert ist, sondern auch das Herz am rechten Fleck hat. Er führt erfolgreich das größte Bundesland, im Übrigen mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament. Da unser Land noch vor zahlreichen Herausforderungen steht, braucht es einen Kanzler, der die Menschen zusammenhält. Gemeinsam mit Markus Söder oder Friedrich Merz ist er für die Zukunft gut aufgestellt und wird Tag für Tag hart für die Menschen kämpfen. Bei dieser Wahl geht es um die richtigen Zukunftskonzepte für Deutschland. Leider drehte sich der bisherige Wahlkampf zu sehr um Nebensächlichkeiten.

Wie wird die Peiner CDU-Bundestagskandidatin Ingrid Pahlmann gegen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) abschneiden?

Ein Erdrutschsieg wäre meine persönliche Hoffnung (lacht). Ich rechne mit einem starken Ergebnis für Ingrid Pahlmann, da sie seit vielen Jahren in sehr vielen Bereichen engagiert ist, zum Beispiel bei den Landfrauen. Sie kann und wird diese Region weiterhin würdig vertreten. Und Hubertus Heil (SPD) kann in meinen Augen als Bundestagsabgeordneter zumindest mit einer Sache punkten: Er kommt aus Niedersachsen – das war es aber auch schon. Abgesehen von der unterschiedlichen Parteizugehörigkeit arbeiten wir aber gut zusammen, wie man bei der Rettung der Peiner Umformtechnik gesehen hat.

Im Kreisgebiet treten mit Banafsheh Nourkiz als Landratskandidatin und Anja Böttcher, die in Hohenhameln Gemeindebürgermeisterin werden will, zwei Frauen bei den Stichwahlen an. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis?

In einem schwierigen Umfeld kann dieser Erfolg gar nicht hoch genug geschätzt werden. Es ist ein Erfolg für die beiden Frauen und auch für die CDU. Insofern glaube ich, dass wir daran anknüpfen können. Ein ungültiger Stimmzettel ist dabei in meinen Augen übrigens kein Protest, denn Wahlen sind ein Grundbestandteil der Demokratie.

Was hat die CDU in puncto Klimaschutz inhaltlich zu bieten?

Klimapolitik ist den meisten Menschen und auch mir persönlich sehr wichtig. Deutschland soll bis 2045 zur ersten klimaneutralen Industrie-Nation werden. Dieser Herausforderung werden sich alle Parteien unabhängig vom Ausgang der Wahl stellen müssen. Technische, kluge Lösungen statt Ideologien. Neue, innovative Technologien müssen Schritt für Schritt umgesetzt werden, das geht nicht von heute auf morgen. Bei allem Respekt für die „Fridays for Future“-Bewegung, aber wir haben in Deutschland längst die richtigen Weichen gestellt. Bei diesem Umbau und vielen Veränderungen dürfen wir die Tausenden von Industriearbeitern nicht vergessen, die sich vor einer unsicheren Zukunft sorgen. Nicht nur die Automobilindustrie wird sich mittelfristig bis 2030 verändern, das kann zu Lasten von Arbeitsplätzen gehen. Damit die Menschen auch weiterhin Arbeitsplätze vorfinden, brauchen wir jetzt die besten technologischen Lösungen und nicht nur Verbote, um die Klimaziele zu erreichen. Und da sehe ich einen deutlichen Unterschied zu den anderen Parteien.

Das Kraftwerk Mehrum könnte bei der Wasserstofftechnologie ein wichtiger Standort werden. Wie sehen Sie das?

Ich glaube, dass sich die Region dem Wandel offensiv stellen muss. Meiner Ansicht nach bietet das Kraftwerk Mehrum mit seiner Anbindung an das Strom- und Gasnetz und der Lage am Kanal zwischen Hannover, Salzgitter und Braunschweig ideale Voraussetzungen für den Aufbau einer Wasserstoffproduktion. Die Versorgung der Region mit klimaneutralem Wasserstoff ist eine Riesenchance. Dabei werden wir die Region weiterhin unterstützen.

Sie kennen Peine sehr gut als klassische Stahlstadt, jetzt siedeln sich aber immer mehr Logistikzentren hier an. Wie schätzen Sie diesen Wandel ein, der auch viele Probleme mit sich bringt?

Wir befinden uns in einer Phase, die man womöglich als Zeitenwende bezeichnen könnte – sowohl gesellschaftlich als auch industriepolitisch. Vieles verändert sich rasant. Wir müssen diese Veränderungen annehmen, um eine Stadt wie Peine zukunftsfest aufzustellen. Die Entwicklung zur Logistik-Region wird eine wichtige Rolle bei der Erhaltung und Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen spielen. Die Corona-Krise hat noch einmal die Bedeutung der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und der Aufrechterhaltung der Lieferketten des produzierenden Gewerbes gezeigt. Hier muss die Region einen Schwerpunkt setzen. Die zentrale Lage von Peine ist dabei ein wettbewerbsentscheidender Vorteil, zumal die Logistik-Branche eine der zukunftsweisenden Wirtschaftszweige ist. Mir als Wirtschaftsminister liegt viel daran, die Attraktivität des Logistik-Bereiches weiter zu unterstützen. Denn Niedersachsen ist nicht nur aufgrund der Verkehrsinfrastruktur ein leistungsfähiges und innovatives Logistik-Land.

