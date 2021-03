Kreis Peine

Was zunächst noch ganz weit weg scheint, ist plötzlich ganz nah und bestimmt von einem Tag auf den anderen das Leben der Menschen im Peiner Land: Selten hat ein Thema innerhalb so kurzer Zeit ein solches Gewicht bekommen wie die Corona-Pandemie. Es ist nun ein Jahr her, dass das öffentliche Leben eine Vollbremsung erfahren hat, wie sie vorher nicht denkbar war.

Am 25. Januar gibt es im Landkreis Peine zum ersten Mal die Sorge, ein Reiserückkehrer könnte sich auf einer China-Reise mit dem neuen Corona-Virus infiziert haben. Der Verdacht bestätigt sich allerdings nicht. Zu dem Zeitpunkt ist im Reich der Mitte offiziell von knapp 1000 Infektionen und 26 Todesfällen die Rede, hauptsächlich betroffen ist die Millionenmetropole Wuhan. Für die ersten Peiner zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt eine direkte Betroffenheit ab: Am 28. Januar berichtet die PAZ, dass der Schüleraustausch nach Nanchang, Peines chinesischer Partnerstadt, auf der Kippe steht. Am 30. Januar war es dann klar: Die Reise wird verschoben.

Gesundheitsamt gibt erste Tipps und Informationen

Vor dem Hintergrund, dass das Corona-Virus sich auf vielen Kontinenten rasend schnell verbreitet, erklären am 3. Februar Mitarbeiterinnen des Peiner Gesundheitsamtes, dass die Behörde auf den Ernstfall gut vorbereitet sei. Sie erläutern die Symptome, wie man sich im Falle eines Infektionsverdachts verhalten soll und welche Maßnahmen dann eingeleitet werden.

Am 2. März 2020 teilt der Landkreis Peine mit, dass ein Bürgertelefon geschaltet wird. Die Angst vor einer allgemeinen Quarantäne greift um sich und treibt viele Menschen dazu, sich mit bestimmten Dingen zu bevorraten. „Hamsterkäufe“ von Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln, Waschpulver, Babynahrung, Mehl und Konserven sind häufig zu beobachten. Die Folge sind dann tatsächlich leere Regale. Für die Hotel- und Gastronomie-Branche beginnt durch die Absage von Großveranstaltungen eine schwere Zeit, die bis heute andauert.

Eine der letzten größeren Veranstaltungen ist die Ü-30-Party am 7. März in der Gebläsehalle, für die bereits besondere Hygienemaßnahmen gelten und zu der deutlich weniger Besucher kommen als normalerweise. In den folgenden Tagen hagelt es – zunächst noch aus Vorsicht – Veranstaltungsabsagen. Tanzkurse, offene Pforten, Mitgliederversammlungen von Vereinen, Konzerte, Tagesfahrten, Bürgerversammlungen – nichts findet mehr statt. Die PAZ erstellt im Internet eine Übersicht über die abgesagten Termine. Viele Veranstalter gehen zunächst davon aus, dass man die Planungen auf später im Jahr verschieben könne. Ein Irrtum, wie wir heute leider wissen.

Das Testzentrum geht am 10. März in Betrieb

Am 10. März geht das Corona-Testzentrum im Werksgasthaus in Betrieb, am 11. März werden dort die ersten beiden Abstriche genommen, denen viele Tausend weitere folgen sollten. Am 13. März kommt die Meldung der beiden ersten bestätigten Corona-Infektionen im Kreisgebiet. Am 24. März gibt es bereits 23 bestätigte Fälle.

Am 12. März werden mögliche Schulschließungen schon zwei Wochen vor Beginn der Osterferien diskutiert. Ab dem darauffolgenden Montag, 16. März, sind die Schulen tatsächlich geschlossen. Am 13. März stellt der Kulturring seinen Spielbetrieb ein, am 16. März kommt das Aus für Großveranstaltungen wie den Autofrühling und das Highland-Gathering. Auch die Kirchen sagen alle Veranstaltungen einschließlich der Gottesdienste ab, die Rathäuser schränken den Publikumsverkehr ein. Auch der Sportbetrieb kommt weitgehend zum Erliegen.

Besuchsverbote in Klinikum und Seniorenheimen

Innerhalb weniger Tage ist das öffentliche Leben in Peine so gut wie lahmgelegt. Am 17. März ordnet der Landkreis per Allgemeinverfügung auf Weisung des Landes Niedersachsen an, dass die meisten Geschäfte, Bars, Spielplätze und viele weitere Einrichtungen schließen müssen und Zusammenkünfte stark beschränkt werden. „Die großflächige Unterbrechung und Eindämmung eines Großteils der sozialen Kontakte stellt das einzig wirksame Vorgehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung und Unterbrechung der Infektionsketten zu erreichen“, erklärt dazu der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß. Das Klinikum Peine verhängt ein Besuchsverbot, und auch die Seniorenheime schotten sich ab.

Seit einem Jahr bestimmt Corona inzwischen das Leben, und noch immer ist keine Normalität in Sicht. Die Infektionszahlen in Deutschland sind weiter hoch, doch offenbar sinkt die Bereitschaft in der Bevölkerung, die massiven Einschränkungen weiter mitzutragen. Und wie geht es nun weiter? An diesem Mittwoch trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit den Ministerpräsidenten der 16 deutschen Bundesländer, um das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie zu beraten.

Von Kerstin Wosnitza