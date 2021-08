Ali Zarabi aus Peine: „Ich habe Angst, dass Afghanistan wie Syrien wird“

Peine

„Ich bin dankbar, dass ich hier in Deutschland leben kann und dass meine Kinder hier friedlich aufwachsen können, bedeutet mir so viel“, sagt Ali Zarabi. Der 42-Jährige lächelt, doch seine Augen füllen sich mit Tränen. Die aktuellen Bilder aus Afghanistan und die Eroberung des Landes durch die islamistischen Taliban lassen ihm keine Ruhe. „Es ist sehr schlimm, ich verfolge jeden Tag, wie die Lage dort ist – das alles nimmt mich sehr mit und ich bin psychisch fix und fertig.“

Als 16-Jähriger allein aus Afghanistan geflohen

Ali Zarabi weiß, wovon er redet. Er ist im Krieg groß geworden und floh 1993 als 16-Jähriger allein vor den Bomben aus Afghanistan. Über Umwege kam er schließlich 1998 nach Peine, wo er heute als Koch arbeitet und glücklich mit seiner 32-jährigen Frau Tamana und den Kinder Amin (12), Iman (9) und Töchterchen Mine (4) lebt. Der 21-jährige Ramin, Sohn aus einer anderen Ehe, ist zurzeit in Magdeburg. Alles könnte so schön sein, wären nicht die aktuellen Ereignisse in dem zentralasiatischen Land.

„Ich bin selber Flüchtling, ich habe da gelebt und weiß, wie die Menschen drauf sind“, sagt Ali Zarabi. „Was die Menschen dort jetzt erwartet, ist schlimm.“ Er ist Schiit und zurzeit ist Muharram, der Trauermonat. Die sunnitischen Taliban würden jetzt alle Flaggen herunterreißen und sagen: „Eure Religion ist falsch.“ Zarabi hat in Kabul noch viele Verwandte. „Sie sind so verzweifelt, depressiv und ohne Hoffnung. Vor allem die Frauen und Mädchen haben Angst. Sie wollen fliehen, um jeden Preis, ob sie überleben oder nicht.“ Zarabis Frau Tamana hatte in Kabul unter den Taliban keine Kindheit, durfte sechs Jahre nicht vor die Tür und musste kochen und putzen.

Vom Westen und speziell von Amerika ist Zarabi sehr enttäuscht, fühlt sich und sein Heimatland im Stich gelassen. „20 Jahre waren sie im Land und sind quasi über Nacht weggeflogen.“ Alle Hoffnungen auf ein besseres Leben sind zerstört. „Jetzt weiß ich, dass man sich nicht auf Versprechungen verlassen kann und alles selbst in die Hand nehmen muss.“

„Afghanistan ist eigentlich ein sehr reiches Land, aber die Menschen sind nicht sehr gebildet“, erklärt Zarabi. Das haben die großen Mächte seit je her für sich ausgenutzt. Ein weiteres großes Problem ist die Korruption. „Vieles bestand nur auf dem Papier, auch die Armee. Wie könnte es sonst sein, dass die Taliban das Land mit Motorrad, Sandalen und Kalaschnikow derart schnell erobern konnten.“

„Afghanistan ist wie ein Haus ohne Tür“

Er habe keine Hoffnung, dass sich die Situation wieder verbessern könnte. „Afghanistan ist wie ein Haus ohne Tür“, erklärt der 42-Jährige. Russland, die USA und der Westen und jetzt vielleicht China – jeder gehe rein, um seine Vorteile zu erzielen. „Ich habe Angst, dass Afghanistan wie Syrien wird. Und ich habe auch Angst davor, dass wieder etwas Schlimmes wie am 11. September 2001 passieren wird“, sagt Zarabi und erneut füllen sich seine Augen mit Tränen.

Von Jan Tiemann