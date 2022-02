Kreis Peine

Die Inzidenz für den Kreis Peine ist gestiegen, allerdings nur leicht. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1183,7. Das ist gegenüber dem Vortag ein Plus von 5,1. Landesweit macht sich jedoch ein leichter Rückgang bemerkbar. In Niedersachsen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 1113,4. Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße muss derzeit laut Divi-Intensivregister ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt und beatmet werden.

So ist die Lage in Peines Nachbarkommunen

Die höchste Inzidenz niedersachsenweit hat derzeit der Landkreis Celle (1732,6) gefolgt vom Landkreis Cloppenburg mit einem Wert von 1693,2. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Wittmund (385,1). Insgesamt haben 23 der 45 Kommunen in Niedersachsen eine Inzidenz von mehr als 1000.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 938 764 (Vortag: 928 971) gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden gab es in Niedersachsen 89 109 (89 173) neue Fälle. Am Sonntag sind landesweit drei weitere Todesfälle zu beklagen.

Von Nina Schacht