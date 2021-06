Pandemie - Aktuelle Corona-Regeln: Was in Peine erlaubt ist und was nicht

Schon in 14 Tagen könnte es weitere Lockerungen der Corona-Regeln geben, unter anderem für private Treffen. Doch noch gelten die Regelungen laut Stufenplan des Landes Niedersachsen. Was geht und was nicht, lesen Sie hier.