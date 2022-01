Peine

Die große Corona-Impfaktion des Mediziners Dr. Alfred Buse gemeinsam mit der Peiner Allgemeinen Zeitung ist gestartet. Am heutigen Samstag, 8. Januar, kann man sich noch bis 15 Uhr in der Praxis im Erdgeschoss des Peiner Ärztezentrums an der Duttenstedter Straße 13a impfen lassen. Den Erlös der Aktion will der Urologe spenden. Dr. Buse sagt: „Wir hoffen auf viele impfbereite Peiner, die sich mit einer Erst- oder Zweitimpfung oder einem Booster gegen das Coronavirus schützen wollen. Dabei ist jede Person ab zwölf Jahren willkommen, Kinderimpfungen sind leider bei uns nicht möglich.“ Verimpft werden laut dem Mediziner Biontech und Moderna, „wobei Unter-30-Jährige immer Biontech erhalten“. Es stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung und er hofft, dass sich vor allem Noch-Impfunentschlossene „zum wichtigen kleinen Piks überzeugen lassen“.

Vor dem Ärztehaus steht ein PAZ-Zelt, in dem die Impfwilligen – natürlich eine FFP2-Maske tragend – ein Getränk, eine frisch gedruckte PAZ und Corona-Infomaterial erhalten. Daneben gibt es für jeden eine Wartenummer. Wenn die eigene Nummer genannt wird, geht der Impfling an die Rezeption der Praxis. „Dort legt er dann zur Registrierung seinen Impfpass und seinen Personalausweis vor“, so Dr. Buse. Wichtig sei auch das Mitbringen eines ausgefüllten Anamnese-Bogens, den man auf der Internetseite www.landkreis-peine.de findet und selbst ausdrucken kann. Dr. Buse betont: „Wichtig ist mir auch, dass deutlich wird, dass wir aus Überzeugung impfen und nicht aus kommerziellen Aspekten.“ Deswegen wird der Arzt auch den Erlös aus dem erzielten Impfgeld – abzüglich der anfallenden Personalkosten – zu gleichen Anteilen dem Peiner Hospizverein und der Peiner Tafel zukommen lassen.

