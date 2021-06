Ärztehaus an der Duttenstedter Straße in Peine: Neues Team stellt sich vor

Peine

Im Ärztehaus an der Duttenstedter Straße in Peine gibt es ein neues Team: Oliver Skowronek hat für seine Praxis OTS-Centrum drei Kollegen mit ins Boot geholt. Alle kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit als Ärzte im Diakovere Friederikenstift, den diakonischen Krankenhäusern Hannover.

Skowroneks Kollegen sind Dr. Jens Geerling, Dr. Florian Hahner und Pejman Shahin. In dem fachübergreifenden ambulanten OP-Zentrum liegen die Schwerpunkte unter anderem auf orthopädischen Operationen, der Allgemeinchirurgie sowie der Behandlung von Arbeits- und Schulunfällen, wie Skowronek erklärt. Angelaufen sei der Praxisbetrieb bereits sehr gut, fügt er hinzu.

Skowronek übernahm die Peiner Praxis im April 2020

Skowronek war, bevor er nach Peine kam, als Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Friederikenstift Hannover tätig. Seit April 2018 arbeitet er als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeine Chirurgie in der Praxis an der Duttenstedter Straße. Zunächst teilte er sich die Arbeit mit Dr. Jörg Bartholdt, der im April vergangenen Jahres starb. Daraufhin übernahm Skowronek die Peiner Praxis.

Dr. Jens Geerling ist seit 2013 leitender Arzt der Abteilung Fuß- und Sprunggelenkschirurgie im Friederikenstift Hannover. Dort leitet Dr. Florian Hahner seit 2018 die Abteilung Arthroskopische und Rekonstruktive Gelenkchirurgie der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Pejman Shahin ist seit 2018 Oberarzt in der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Friederikenstift. Außerdem leitet er dort die beiden Sektionen ambulantes Operieren sowie Knie- und Hüftendoprothetik. Wie Dr. Hahner ist auch Shahin seit 2020 Hauptoperateur im deutschen Schulter- und Ellenbogen-Zentrum.

Von Dennis Nobbe