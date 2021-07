Ärgerlich: Immer mehr Peiner schwänzen Impftermine 

Kreis Peine

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Peine ist in den vergangenen Wochen deutlich gesunken – das ist positiv. Gleichzeitig ist eine offensichtlich sinkende Impfmoral zu beobachten – das ist ärgerlich. Im Peiner Impfzentrum und bei Hausärzten kommt es häufiger vor, dass Termine nicht wahrgenommen werden, ohne vorher abzusagen.

„In der Tat sind in den vergangenen zwei Wochen einige Impftermine nicht wahrgenommen worden, die nicht oder nur relativ kurzfristig abgesagt wurden“, sagt Dr. Marion Charlotte Renneberg, Sprecherin der Peiner Hausärzte. Dabei habe es sich überwiegend um Termine für Zweitimpfungen gehandelt.

Dr. Marion Charlotte Renneberg Quelle: ÄKN

Warum dies so ist, könne sie nicht genau sagen. Möglicherweise glaubten einige, sie seien bereits mit der Erstimpfung ausreichend geschützt oder andere hätten ihren zweiten Termin andernorts in Anspruch genommen. „Grundsätzlich sollte auch die zweite Impfung dort erfolgen, wo die erste stattgefunden hat“, erklärt Renneberg. Dort sei der Termin vereinbart und entsprechend Impfstoff bestellt worden. „Ich habe die große Bitte, wenn es wirklich nötig ist, Termine rechtzeitig abzusagen oder zu verschieben, denn das ist auch möglich.“ Sie wisse, dass die Praxen in dieser Zeit schwer zu erreichen seien, weil täglich mehrere hundert Anrufe bewältigt werden müssten. Daher bitte sie um Geduld oder eine Nachricht per E-Mail.

Die Hausarztpraxen würden zurzeit unter Höchstbelastung arbeiten und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Höchstleistungen erbringen. „Wenn sich jetzt am Ende des Tages herausstellt, dass Impftermine nicht oder nur sehr kurzfristig abgesagt wurden, erfordert es nochmals großes Organisationstalent und viel Zeit, um andere Impfwillige zu finden“, erklärt Renneberg. Es wäre sehr ärgerlich, wenn mit Impfstoff aufgezogene Spritzen weggeworfen werden müssten. Dennoch sei sie gegen Sanktionen für sogenannte Impfschwänzer.

Es gibt für die Ärztin noch einen weiteren Grund, sich zum zweiten Mal Impfen zu lassen. „Nach der ersten Impfung besteht schon ein gewisser Schutz“, sagt Renneberg. „Aber dieser ist nach der zweiten Impfung weitaus höher und vor allem auch länger anhaltend.“ Dies sei gerade mit Blick auf die sich ausbreitende und ansteckendere Delta-Variante wichtig.

„Es ist tatsächlich zu beobachten, dass sowohl Erst- als auch Zweitimpfungstermine nicht wahrgenommen werden, ohne dass sie im Vorfeld abgesagt worden sind“, bestätigt Kreissprecher Fabian Laaß. Das erschwere die Planung, denn der Impfstoff für die geplanten Termine müsse vorher aufgetaut werden. Außerdem werde für die Impfungen entsprechendes Personal im Impfzentrum eingeplant.

Impfungen für 12- bis 17-Jährige im Impfzentrum Im Impfzentrum des Landkreises Peine sind Impfungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren möglich. Darauf weist der Krisenstab des Landkreises hin. „Eltern, die ihre Kinder im entsprechenden Alter impfen lassen möchten, können diese ganz normal über das Impfportal des Landes anmelden. Wichtig ist nur, dass die Kinder und Jugendlichen zum Impftermin von einem Elternteil begleitet werden, damit diese den Impfwunsch ausdrücklich bestätigen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Kinder und Jugendliche werden ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft.

Ein Wegwerfen von Impfstoff sei jedoch zu keiner Zeit erforderlich gewesen und werde es auch zukünftig nicht sein, betont Laaß. Das Impfzentrum Peine bereite den Impfstoff nach Möglichkeit „just in time“ für die Impfungen vor. Außerdem ist es weiterhin möglich, bereits vorbereitete Impfdosen an Nachrücker zu verimpfen, allerdings mit einem inzwischen deutlich höheren Zeitaufwand.

„Es wird seitens des Impfzentrums eindringlich dafür geworben, die Zweitimpfungstermine wahrzunehmen, da der Impfschutz erst nach der zweiten Impfung komplettiert ist und in der Folge eine ausreichende Wirkung entfaltet“, sagt Laaß. „Das Team des Impfzentrums ist im Rahmen der Möglichkeiten stets bemüht, auf die individuellen Bedürfnisse der Impfkunden einzugehen. Deshalb auch der dringende Aufruf, bitte den Zweitimpfungstermin wahrzunehmen.“

Von Jan Tiemann